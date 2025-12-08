Kendall Jenner podría estar embarazada, Eiza González vuelve a cantar y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste el fin de semana desconectado y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos a través de la edición de este lunes 8 de diciembre. En el resumen de hoy, podrás conocer sobre el posible embarazo de Kendall Jenner, luego de que se hiciera viral un video en redes sociales.

Katy Perry oficializa su relación

El exprimer ministro canadiense y la cantante estadunidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París. Unas imágenes, tomadas durante la visita de Perry a Japón como parte de su Lifetimes Tour, muestran el vínculo afectuoso que han construido desde mediados de año.



Eiza González vuelve a cantar

Después de una década desde el lanzamiento de su último álbum de estudio, Eiza González publicó un video en su TikTok, haciendo un cover en inglés del éxito 'So Easy' de Olivia Dean. El clip no tardó en causar impacto. Aunque la intérprete mexicana se ha mantenido lejos de la música para concentrarse en su carrera actoral, su poderosa voz dejó boquiabiertos a muchos.



Kendall Jenner podría estar embarazada

Luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde la modelo Kendall Jenner aparece manteniendo constantemente sus manos en el abdomen, se desataron especulaciones de que podría estar embarazada. Hasta ahora, ni Kendall ni su familia han emitido declaraciones oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui