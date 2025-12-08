La influencer mexicana, Mercedes Roa, termina en el hospital tras ser atacada en calles de Francia

Marsella, Francia.- La influencer mexicana, Mercedes Roa, fue víctima de una agresión física en pleno Centro de la ciudad de Marsella, en Francia, por lo que requirió ser trasladada a un hospital, de acuerdo con información de la prensa de aquel país. La celebridad de internet viajó a tierras galas para acudir al encuentro especial de la Liga Universe, evento deportivo que reunió a leyendas del futbol mundial como Zinedine Zidane, Gerard Piqué y Franck Ribéry en el Estadio Velódromo.

Según datos recabados por el medio Le Figaro, luego del partido de leyendas, Mercedes se reunió con un grupo de amigos en el barrio de la Ópera, una zona concurrida del centro marsellés, en donde tenían planeado culminar con la velada. Sin embargo, alrededor de las 06:00 horas, uno de los acompañantes de la influencer fue agredido por varios sujetos, así lo confirmó una fuente policial citada por el diario local La Provence.

Testimonios de testigos indican que la exparticipante de la Kings League, al ver que su amiga estaba siendo golpeada por al menos cuatro personas, intervino y también resultó lesionada durante este altercado. La situación generó la rápida movilización de la policía municipal, alertada por la Central de Vigilancia Urbana (CSU). Aunque los responsables escaparon tras el enfrentamiento, los agentes de seguridad lograron detener a tres de ellos unos cuantos minutos más tarde.

La creadora de contenido y su compañera fueron trasladadas en una ambulancia de bomberos a un hospital cercano, en donde reciben atención médica especializadas por las heridas que sufrieron, las cuales, acorde al reporte preliminar, fueron calificadas como leves. Los presuntos agresores enfrentan ahora acusaciones por agresión con agravantes y ya se interpusieron las denuncias correspondientes, incluyendo la de la propia Mercedes Roa.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una influencer originaria de México que saltó a la fama por su contenido enfocado a mostrar sus habilidades futbolísticas, las cuales consistían en regates, control de balón y un estilo urbano que conectó rápidamente con su enorme comunidad en TikTok e Instagram. En 2023, Roa se unió a la Kings League Américas como del Club de Cuervos, aunque su estancia fue breve, su incursión significó un hito en el mundo del deporte y el entretenimiento.

En agosto de 2024, Roa anunció su salida de la presidencia del equipo luego de denunciar una ola de ataques misóginos y acoso digital. Posteriormente continuó su trabajo en la creación de contenido, lo que le ha permitido asistir a los eventos futbolísticos más importantes, incluso debutó como boxeadora en el evento Supernova Strikers, en donde se enfrentó y perdió ante su colega argentina, Milica.

Fuente: Tribuna del Yaqui