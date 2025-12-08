Leonardo DiCaprio, el 'Artista del Año 2025' según la revista 'Time' por su papel en 'One Battle After Another'

Ciudad de México.- Leonardo DiCaprio ha sido elegido por la revista Time como 'Artista del Año 2025', un reconocimiento que lo coloca en la línea de figuras culturales que han marcado la conversación global en los últimos años. La revista Time distingue cada diciembre a las personalidades que han tenido mayor impacto en el año.

Además de la célebre categoría 'Persona del Año', que se otorga desde 1927 a líderes políticos, sociales o colectivos que han influido decisivamente en el rumbo del mundo, la publicación también entrega reconocimientos especiales como 'Artista del Año' y 'Atleta del Año', destinados a destacar figuras que han transformado la cultura y el deporte.

En 2025, el elegido fue Leonardo DiCaprio, quien reafirma su vigencia tras más de tres décadas de carrera y el éxito de su más reciente película 'One Battle After Another', dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta, una comedia negra de acción y thriller inspirada en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, ha recaudado más de 200 millones de dólares en taquilla y recibido nueve nominaciones a los 'Golden Globe', incluyendo para DiCaprio como mejor actor.

Arriesgada por su originalidad y ausencia de referencias históricas o géneros convencionales, ha sido celebrada como una comedia astuta que plantea la necesidad de defender principios en un mundo incierto. "Se trata de los seres humanos en un mundo donde todos nos sentimos sofocados al decir lo que creemos o representamos algo, porque, ya sabes, es un mundo aterrador ahí fuera", explicó DiCaprio en entrevista con TIME.

"I was the person telling my dad and my mom, 'Get me to auditions! We need to do this!'" All he ever wanted to be was an actor. Leonardo DiCaprio is TIME's Entertainer of the Year https://t.co/1sbtJHAXiu pic.twitter.com/dU1weGsuRq — TIME (@TIME) December 8, 2025

El reconocimiento que ahora recibe DiCaprio se suma a una lista de nombres que han definido el pulso cultural reciente. En 2025 el galardón fue para Leonardo DiCaprio por el impacto de 'One Battle After Another' y su vigencia en el cine; en 2024 lo obtuvo Tylor Swift por el dominio global de su gira 'The eras Tour' y su influencia cultural; en 2023 fue Lionel Messi por su triunfo en el Mundial de Qatar y su legado deportivo; en 2022 Michelle Yeoh por su papel en 'Everything Everywhere All at Once' y su contribución con la diversidad, y en 2021Olivia Rodrigo por el fenómeno musical de su álbum 'debut SOUR'.

Estos nombres reflejan cómo Time busca destacar artistas que no solo triunfan en su disciplina, sino que también generan conversación social y cultural. En paralelo, Time mantiene su histórica categoría Persona del Año, que en los últimos años ha reconocido a Donald Trump como Persona del Año 2024 por su regreso a la presidencia de Estados Unidos, a Taylor Swift en 2023 por su impacto cultural global, a Volodymyr Zelensky y el espíritu de Ucrania en 2022, a Elon Musk en 2021 y a Joe Biden junto a Kamala Harris en 2020.

La diferencia es clara: Mientras la 'Persona del Año' se centra en la influencia política y social, el 'Artista del Año' celebra la capacidad de la cultura para moldear percepciones y emociones colectivas. El perfil elaborado por Time subraya que DiCaprio sigue creyendo en el poder del cine como espacio de resistencia y reflexión.

Una de las mejores Interpretaciones del año DE CALLE. Quitando a Adrien Brody en "The Brutalist", que me parece una interpretación histórica (además aunque se ha estrenado este año, no cuenta), Leonardo DiCaprio en #OneBattleAfterAnother, me parece la mejor Interpretación del año… pic.twitter.com/5l6IeEWTdt — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) September 28, 2025

'One Battle After Anothe' encarna esa visión: Una historia que, más allá de su humor, plantea la necesidad de sostener principios en tiempos de incertidumbre. La película, con un elenco que incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor, explora las repercusiones de acciones pasadas de un grupo de exrevolucionarios, logrando un 95% de aprobación en 'Metacritic' y siendo considerada una de las más entretenidas y temáticamente ricas en la filmografía de Anderson.

Con este reconocimiento, Leonardo DiCaprio se consolida como un referente cultural que, a sus 51 años, continúa desafiando las convenciones y reafirmando que el cine puede ser un espacio de resistencia y reflexión en un mundo cada vez más complejo.

#LeonardoDiCaprio ganó finalmente el Óscar por su contundente interpretación en The Revenant. Seguramente hablamos de una de las actuaciones físicamente más complejas de este siglo. El mítico actor estadounidense lo bordó con un poderío físico memorable.

pic.twitter.com/bdkW0t9pQp — El Pare uD83CuDFAC || Cine y series (@ElPare89) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México