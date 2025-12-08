¿Otra tragedia en Televisa? Jorge Ortiz de Pinedo da triste noticia; necesita trasplante de pulmón

Ciudad de México.- El reconocido actor y director de origen mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo, acaba de brindar una entrevista en la que ha compartido una triste noticia sobre su estado de salud, y el proceso de su tan necesario trasplante de pulmón, después de haber sobrevivido al cáncer y padecer de una enfermedad crónica que lo llevo fuera de México, ¿acaso viene tragedia en Televisa?

Actualmente, los actores de Una Familia de 10, donde Jorge es el actor principal y productor, se encuentran de luto a causa del lamentable fallecimiento del actor Eduardo Manzano, quién interpretaba a 'Don Arnoldo', padre en la ficción de Ortiz de Pinedo, perdió la vida de manera inesperada el pasado viernes 5 de diciembre del año en curso, mientras que estaba hospitalizado, y rodeado de sus familiares.

Ahora, en medio de esta tragedia, Jorge en una reciente entrevista se sincero sobre su estado actual de salud ante el EPOC que padece a consecuencia del cáncer de pulmón con el que luchó por varios años y que actualmente lo tienen en la espera de un trasplante. Es por este motivo que señaló, que aunque ha estado mejor gracias a cambios alimenticios, por desgracia aún no puede ser trasplantado.

El director de ¿Tú Crees?, declaró que aún no hay un donador disponible, pero los médicos al ver que había subido de peso en esta espera, le pidieron que bajara, señalando que no podía estar "así de gordito" si iba a recibir estos nuevos orgános: "Es que me había descuidado, estaba yo muy gordito y los doctores me dijeron: 'no puede estar así de gordito', porque si le van a poner sus pulmones nuevos, usted va a necesitar espacio. Y si está la panzota, no habría espacio para que pueda haber espacio".

Por este motivo, señaló que ha tenido que estar en una dieta muy estricta, que le ha funcionado bien, ya que lleva 15 kilos menos, y espera poder mantener una baja constante, pero no peligrosa, ya que siente que de pasarse, podría enfermarse: "Me puso una dieta durísima, he bajado 15 kilos con dieta. Espero no verme enfermo, porque luego uno se pone a dieta y la gente dice: '¿qué le pasó?' y '¿qué tiene?', pero mientras tenga color".

Fuente: Tribuna del Yaqui