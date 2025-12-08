¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Conoce los adelantos de este lunes 8 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían vivir su mejor momento en esta novena semana, y los rojos varios pleitos. Ahora, según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 1 de diciembre del 2025, y también que ese mismo equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían bastante molestos entre ellos mismos, tras la eliminación de Mau Wow, y las tensiones tras la pelea entre Mati Álvarez, Benjamín y Humberto Noriega, va a dejar las tensiones tan intensas que les jugaría en contra durante las competencias antes mencionadas.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta novena semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 7 de diciembre, van a ser los azules, pues traen una mejor vibra que los rojos ante la salvación de Ernesto Cazares y José.

¡El circuito más divertido de Valery! De plano las hormigas no querían que Val llegara a la meta y le metían el pie a cada rato. uD83EuDD2DuD83DuDC99uD83DuDCA5#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/afB53EngyM — Exatlón México (@ExatlonMx) December 8, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán los del equipo de Koke Guerrero, quienes nuevamente se ganen el estar en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la novena semana de esta nueva temporada, tras una semana en las Barracas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder a su colega, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui