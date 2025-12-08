¿Robo en 'La Granja VIP'? Bea rompe en llanto al no encontrar su anillo de compromiso (VIDEO)

Ciudad de México.- Tania González, mejor conocida por los fans del exitoso reality show de TV Azteca La Granja VIP simplemente como Bea, la pasó bastante mal tras extraviar una valiosa pertenencia personal; incluso se puso a llorar porque, a pesar de la intensa búsqueda, no lograba dar con su paradero. A continuación, en TRIBUNA, te contaremos todo lo que sucedió.

De hecho, el mismo programa compartió el momento en que la joven tuvo un colapso emocional. Lo más lamentable del asunto es que perdió su anillo de compromiso, algo que para ella seguramente tiene un gran significado sentimental. Quienes siguen la transmisión completa pudieron ver a una Bea recorriendo las áreas comunes muy desesperada, pero, pese al esfuerzo, no obtuvo resultados favorables.

¿Se lo robaron?

El video que publicó La Granja VIP provocó que los fans, al verla tan afligida, empatizaran con la creadora de contenido, y la molestia no se hizo esperar. Hubo quienes incluso aseguraron que alguno de sus compañeros le robó la pieza. Sin embargo, no todo fue apoyo, ya que algunos internautas comentaron que quizá solo es una estrategia para provocar lástima y conseguir más votos.

Todavía no encuentran el anillo

Independientemente de lo que haya ocurrido, fueron dos los habitantes que más la consolaron: el reconocido luchador Alberto del Río y el polémico actor Sergio Mayer Mori. El primero le habló con calma como una forma de tranquilizarla; por su parte, Mayer Mori se dio a la tarea de buscar incansablemente, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota todavía no han encontrado el anillo.

"Dar lástima es la estrategia para que no la saquen", escribió @tutsipop123. Es necesario mencionar que otra parte del público seguía enfocada en el conflicto entre El Patrón y Eleazar Gómez, pues exigían su expulsión inmediata, algo que no ocurrió porque únicamente fue sancionado. "Ojalá lo encuentres, Bea, porque es algo muy significativo, pero NO estuvo bien lo que le hicieron hoy a Eleazar", puntualizó @alexgoca.

