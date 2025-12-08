Sancionan al 'Patrón' en 'La Granja VIP' por pleito con Eleazar Gómez y Kim Shantal arremete contra Adal

Ciudad de México.- Tras pleito con Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP, la producción del reality de 24 horas, decidió hacer caso al público, y le impone fuerte sanción al luchador profesional de la Triple A, Alberto del Río, mayormente conocido como 'El Patrón', por lo que alegando favoritismo e injusticia, la actriz y creadora de contenido, Kim Shantal, decidió arremete contra Adal Ramones.

Como cada domingo, en el reality de TV Azteca, los granjeros se preparan para darle la despedida a uno de sus compañeros presentes, sin embargo, eso no les impide que deban de seguir paso a paso las actividades diarias para poder tener su desayuno, comida y cena en el horario correspondientes. Precisamente, en su dinámica diaria fue cuando se llegaron las tensiones entre el luchador y el actor.

En los videos que circulan por redes sociales, se puede ver como la exestrella de la WWE, está discutiendo y gritándose con Eleazar, quién también le gritó y lo insultó en reiteradas ocasiones, sin embargo, Alberto para provocar una reacción del actor y cegado por la ira, le rozó la zona intima a la exestrella de Televisa, como si fuera a golpearlo, generando gran revuelo en las redes sociales debido a que este tipo de acciones están prohibidas dentro de la emisión y fuera, les parece una falta de respeto.

Por este motivo, durante su proceso de nominación, a Alberto le llamaron la atención pidiendo que no se volviera a repetir o la sanción sería más fuerte, destacando que por ahora, solamente le darían el pase directo a la nominación, o sea, que era el primer sentenciado de la semana y corría el riesgo de ser eliminado el domingo 14 de diciembre, por lo que el luchador solo pidió una disculpa al público por lo sucedido. Por otro lado, a Gómez solo le dieron una advertencia.

Ante esta situación, Kim decidió alzar la voz molesta, señalando que el actor de Atrévete A Soñar los acosa a todos, que siempre estaba gritándoles o que no respetaba su espacio personal y que ahora le parecía muy injusto que solo a Alberto le tocara ser el sancionado por esta situación, que él había comenzado, pero, Adal lejos de prestarle voz solamente la calló y se negó a darle la palabra, afirmando que esto no se trataba de ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui