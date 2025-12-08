Televisa en shock: Muere querido galán de novelas tras sobredosis y viuda revela su última voluntad

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que la viuda de un querido galán de novelas, que falleció hace más de 2 años debido a múltiples enfermedades, acaba de salir a hacer polémicas revelaciones sobre su última voluntad y los planes que tiene para la herencia que le dejó. Se trata del legado de don Andrés García, quien falleció en abril de 2023 luego de sufrir varias sobredosis debido a las adicciones que sufrió hasta sus últimos años y tras ser diagnosticado con cirrosis terminal, de igual forma por la vida de excesos que llevó.

Desde la muerte del intérprete del protagonista de la exitosa película Pedro Navajas, el tema hereditario siempre ha dado de qué hablar, pues aunque Margarita resultó ser la heredera universal de sus bienes, en realidad su hijo Leonardo García alega que el testamento es ilegítimo y que la única esposa legal de don Andrés sería su madre, Sandra Vale, ya que nunca se divorciaron.

En medio de toda esta controversia, ahora Margarita ha salido a confirmar que puso en venta la finca El Paraíso, una de las propiedades más reconocidas del querido intérprete. En una reciente entrevista, la última pareja de don Andrés aseguró que no hay irregularidades detrás de este trámite: "Está a nombre de mi cuñada y no pertenece a nada del testamento. Ella está vendiendo la parcela que está a nombre de ella. Yo no estoy vendiendo mi parcela", explicó.

Viuda de Andrés García venderá su finca El Paraíso

Al respecto de las declaraciones que ha hecho Roberto Palazuelos a partir de darse a conocer esta situación, Portillo dijo: "Para pelearse se necesitan dos. Yo tengo que ocuparme de las cuestiones legales, que se hablan en los juzgados". Cambiando a un tema mucho más personal e íntimo, Portillo confesó que sigue viviendo el proceso de duelo aunque ya pasaron más de 2 años desde que perdió a Andrés:

Extrañándolo mucho, extrañando su presencia, su compañía y su apoyo", compartió con evidente nostalgia.

Al respecto de porqué no ha cumplido la última voluntad del intérprete de los melodramas El privilegio de amar, Dos Hogares y Mujeres Engañadas, Margarita dijo que espera pronto poder desprenderse de sus restos mortales: "Ya pronto me ocuparé de cumplir los deseos que él expresó: que se repartan sus cenizas, la mitad en su playa y la mitad en el mar", relató la famosa mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui