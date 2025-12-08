Tras perder 1 pierna, Thomas Markle aparece y súplica a Meghan Markle que lo busqué; niega reconciliación

California, Estados Unidos.- Después de perder la pierna a causa de un coagulo, que también lo tuvo al borde de la muerte, el exdirector de iluminación, Thomas Markle, acaba de aparecer ante los medios de comunicación para lanzar una súplica a su hija menor, Meghan Markle, para que lo busqué y lo deje conocer a la familia que ha formado al lado del Príncipe Harry, aclarando los rumores de un acercamiento, negando una reconciliación.

El pasado miércoles 3 de diciembre, se reveló que el exproductor de iluminación de Hollywood, había sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía, a causa de que se le fue encontrado un coágulo en su pierna izquierda. Por desgracia, el hijo mayor de Thomas, Thomas Markle Jr., reveló el viernes 5 de diciembre, que le tuvieron que amputar la pierna, pues de no hacerlo perdería la vida.

Como era de esperarse, varios internautas comenzaron a criticar a los duques de Sussex, pues mientras que se informaba la crisis de Markle, la pareja de exroyal compartía que el hijo menor de Lady Di estaba en televisión, sin ni siquiera mencionar a su suegro, por lo cual, el portavoz de la exroyal, afirmó que sí se pusieron en contacto en esta crisis de salud: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre".

Ante esto, el hombre de 81 años, ha dado una entrevista para MailOnline, en la que ha pedido que le hagan llegar a su hija el mensaje de que desea verla "una vez más antes de morir", además de que le permita conocer a sus nietos, Archie y Lilibet Mountnatten Windsor, al igual que al hijo del Rey Carlos III "antes de que sea demasiado tarde" para él: "No quiero morir separado de Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También sería un placer conocer a su esposo", externó.

Ante el acercamiento que habría tenido la exactriz de Suites, Thomas dejó en claro que no se ha puesto en contacto como se dijo, pero que él desea que sí le llame pues "le encantaría hablar con ella", asegurando que él está dispuesto a reconciliarse, aclarar todas las cosas porque nunca dejó de amar a su hija, incluso mencionó que nunca cambió su número de teléfono porque "siempre quiso que Meg pudiera llamarme".

Fuente: Tribuna del Yaqui