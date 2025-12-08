VIDEO: Eduin Caz deja en shock a millones al romper pantalla en pleno concierto en Colombia por esto

Bogotá, Colombia.- Una vez más, el nombre del reconocido cantante de banda, Eduin Caz, recientemente en redes sociales ha causado un gran shock a millones, debido a que se viralizó el video en el que este toma una botella y sin dudarlo un segundo solamente rompe una pantalla sobre el escenario, al estar en pleno concierto, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Conoce el inesperado motivo de su acción.

El pasado 6 de diciembre del año en curso, Eduin estuvo en Bogotá, Colombia, pues su banda, Grupo Firme, tenía una presentación en un festival, por lo que al no ser la única agrupación que subirían al escenario, había una pantalla sobre este con un cronómetro, en el que se le ponía el tiempo que debía estar tocando y después acabar para darle paso al siguiente. Al parecer, esto no le gustó al vocalista de la banda.

Mientras que el intérprete de El Tóxico seguía bailando y cantante, con todo el público coreando sus temas, se informó que era el momento de bajarse, que su tiempo se había acabado, mencionando así el cronómetro que ya había marcado el final del tiempo que tenía establecido, pero, Eduin no estaba dispuesto a ceder y al no tener ganas de acabar su presentación, causó un gran shock al hacer lo impensado; romper la pantalla.

Eduin Caz saliendo en patineta para su concierto en sold out del Campín de Bogotá, mucho estilo pic.twitter.com/PmfZOHADEm — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) December 7, 2025

Aunque no estaba molesto, la adrenalina y euforia de ver a todos los presentes seguir coreando sus temas y pedir más, Caz decidió tomar una de las botellas que había en la mesa sobre el escenario, y de manera tranquila volvió a acercarse a la pantalla, tan normal que nadie sospecho que de un momento a otro, simplemente arrojaría la botella contra la pantalla, ocasionando que esta se rompiera y dejara de marcar los números.

Pero eso no fue todo, debido a que una vez cumplido su objetivo, el cantante le gritó al público que no pensaba irse: "Aquí nos vamos hasta que amanezca", expresó, tras los que los presentes gritaron eufóricos, celebrando su acto. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha dicho que consecuencias puede tener o tuvo el intérprete de La Pantera, pero se cree que pronto se hable al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui