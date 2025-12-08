VIDEO: Joven jala el cabello de Shakira en pleno concierto y así reaccionó; ¿dejará de convivir con fans?

Lima, Perú.- Una joven mujer dio uno de los videos más virales del fin de semana, al ser captada en el momento en el que le jaló el cabello a la querida cantante de origen colombiano, Shakira, mientras que estaba en pleno concierto en Perú, a lo que la intérprete de Antología sorprendió a todos ante su inesperada reacción a este momento tan polémico, ¿acaso advierte que dejará de convivir con fans?

Como parte de su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante Colombiana el pasado fin de semana estuvo por Perú, y como era de esperarse, los asistentes de su concierto quisieron capturar diferentes momentos del tan esperado show, grabando bailes, saludos a sus seguidores y muchos momentos más, como la ocasión en el que una joven presente le jaló el cabello y la reacción que tuvo ante esto.

Mientras que Shakira estaba interpretando su tan exitosa colaboración con Bizarrap, el tema Music Session Vol. 53, en el Estadio Centenario de Montevideo, decidió bajarse de la tarima del escenario para poder estar cerca de aquellos que compraron un boleto para estar con ella y apoyarla, por lo que al estar conviviendo de cerca con los fans, estiró sus brazos para saludar a todos, hasta que ocurrió lo inesperado.

Una vez que recorrió lo más que podía con el micrófono inalámbrico por debajo del escenario, iba a regresar para seguir la coreografía y el resto del show como lo planearon, cuando de la nada, una de las fans presentes al estirar la mano alcanzó la melena rizada de la colombiana y la jaló, por lo que regresó de un tirón a la intérprete de Copa Vacía que sorprendió con su inesperada reacción.

Esto debido a que lejos de molestarse, reclamar o advertir que ya no conviviría con los asistentes en sus próximas presentaciones, solamente hizo un gesto entre sorpresa y preocupación, pero sin dejar de interpretar el tema, y regresando a su lugar, sin prestarle mayor atención a este incidente que ya se ha viralizado por todas las redes sociales, como X, anteriormente conocida como Twitter, y más.

¿Shakira se MOLESTA porque le JALARON el CABELLO en concierto en Perú? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/nQ2oSwL5uy — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui