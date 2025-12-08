¿Vuelve una leyenda a 'Exatlón México'? Conoce a la atleta que sería el refuerzo de los rojos

Ciudad de México.- Después de la eliminación de la atleta olímpica de judo, Edna Carrillo, ya se ha comenzado a especular sobre quién ocuparía su lugar, por lo que ya se ha dado un nombre y pista que confirmaría quién sería la atleta que posiblemente será el refuerzo de los rojos tras haber perdido a una de sus compañeras, ¿acaso volverá una leyenda del Exatlón México?

Como cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, los atletas salieron a tratar de defender a las mujeres de su respectiva camiseta, los rojos esperando solo enviar a una, Edna, quién cayó desde el martes 2 de diciembre en la competencia de Zona de Riesgo, mientras que los azules querían emparejar la situación, tras enviar a dos de sus compañeras al perder las dos Supervivencias del viernes 5 de diciembre.

Desafortunadamente para los rojos, el equipo de Koke Guerrero ganó la tercer Supervivencia el domingo 7 de diciembre, colocando a una segunda roja, Thaylí. Al final, Edna se medió con Dana de los azules, cada una compitiendo con cuatro vidas, sin embargo, la judoca mexicana no pudo ante la atleta azul y perdió sus cuatro vidas de manera consecutiva, dejando a Dana con sus cuatro vidas.

Horas después de la salida de Edna, se comenzó a decir que Ingrid Treviño sería la atleta que llegaría como el reemplazo de Edna. Al haber estado en más de una temporada, la atleta es considerada como una leyenda, por lo que se tienen altas expectativas sobre la llegada de la roja en esta temporada, pues incluso, antes de conocerse su nombre, hay muchos que la han estado solicitando de regreso.

Hasta el momento, la producción de Exatlón México e Ingrid, no han salido para confirmar o desmentir esta situación, pero, en redes sociales filtraron una foto de la joven en la que presume que está en el aeropuerto, por lo que muchos han considerado que es su manera de confirmar que está camino a las playas de la República Dominicana, por lo que se vería muy pronto volver a la competencia.

Ingrid es de las mencionadas como reemplazo de Edna. Instagram @infoexatlon

Fuente: Tribuna del Yaqui