Ciudad Obregón, Sonora.- El 28 de noviembre del 2024 será una fecha que perdurará por siempre en el séptimo arte, ya que fue el día en el que la 'diva de divas' de la época de oro, Silvia Pinal, perdió la vida a los 93 años de edad.

Tal y como sucedió en todo el país, dicha noticia sacudió por completo el área de redacción de TRIBUNA, pues, a pesar de que la sonorense llevaba meses delicada de salud por una infección urinaria, su eterno adiós fue un 'hueco' que jamás se podrá llenar en el séptimo arte nacional.

En este medio, no solo se encargó de dar a conocer ese día el sensible fallecimiento de la primera actriz, sino que se le rindió un homenaje especial de media plana, donde se destacó cada una de las obras en las que brilló por luz propia.

60 años, 60 historias: La partida de la diva más importante del cine de oro de México

La diva trabajó en un total de 82 cintas, donde destacan cintas como las de 'El Inocente' y 'Un rincón cerca del cielo’' ambas con Pedro Infante. Además de 'Un ángel exterminador', 'Los ricos también lloran (1979)', 'El libro de piedra (1969)' y la trilogía de Luis Buñuel: 'El ángel exterminador', 'Simón del desierto' y 'Viridiana'.

Mientras que para las generaciones más recientes saltó a la fama por su inolvidable programa de 'Mujer Casos de la Vida Real', convirtiéndose en el primer show de denuncia que sacaba a relucir los problemas que vivían las familias mexicanas.

Sonora, su tierra querida

Aunque ese día fue una noticia triste para todo el país, también significó la partida de una de las figuras más importantes de Sonora. Pinal Hidalgo nació en Guaymas, un 12 de septiembre de 1931.

Si bien es cierto que su estadía en la entidad fue muy corta, debido a que tanto ella como su familia se tuvieron que trasladar a la Ciudad de México, Silvia jamás olvidó la tierra que la vio nacer; al contrario, en cada entrevista o proyecto orgullosamente reconocía ser sonorense de sangre y hueso.

A un año de su muerte, el legado de Silvia Pinal sigue latente en el séptimo arte; su belleza inigualable y su talento entre cámaras la posicionan como la verdadera diva del cine de oro mexicano.

