Acusan de fraude a producción de 'La Granja VIP'; Eleazar Gómez se salva y este es el segundo nominado

Ciudad de México.- Una vez más, el público han acusado de fraude de la producción de La Granja VIP en el juego que se tuvo por la salvación de la posibilidad de quedar directamente en la línea de fuego, en el que Eleazar Gómez salió ganador y evitó la placa, pero este integrante resultó convertirse en el segundo nominado de la semana, junto al reconocido luchador, Alberto del Río, conocido como 'El Patrón'.

El pasado lunes 8 de diciembre, en el reality show de TV Azteca, se jugó una competencia para salvarse de una nominación directa, en el que al final, quedaron como competidores Eleazar y el hijo de Sergio Mayer. Después de que la producción afirmara que hubo "trampa", le quitaron el triunfo a Mori e hicieron que compitieran de nuevo, haciendo que una vez más, Eleazar quedara salvado de la nominación.

Ante esto, el público en comentarios dejó en claro que se sabía que tenían claras preferencias al hijo de Bárbara Mori, y que ahora estaban sintiendo la presión del público, y por ese motivo habían decidido empezar de nuevo el juego, esperando que ganara una vez más y no se alegara fraude, mientras que otros afirmaron que en realidad estaban protegiendo al exactor de Televisa y por eso cambiaron las reglas.

Pero, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, varios internautas en sus cuentas, han salido a señalar que todo es un completo fraude en esta emisión y que "si llega a existir una 2da temporada, será un fracaso anunciado", señalando que no hay más razón que el hecho de todas las "incongruencias, favoritismos descarados y burlas abiertas hacia el público que sostiene el programa"

Incluso señalaron que esta primera temporada prometía que superarían a La Casa de los Famosos México, pues se prometía mucho, pero al final "terminó siendo pura decepción envuelta en edición conveniente", destacando que consideran "ridículo" que en una hora las "votaciones mágicas", pasaran de "47 millones a 87": "Con esa credibilidad, ¿de verdad creen que la gente va a regresar para otra ronda?", cerraron.

No cabe duda: si llega a existir una 2da temporada, será un fracaso anunciado.

¿Razón? La misma que vemos hoy: incongruencias, favoritismos descarados y burlas abiertas hacia el público que sostiene el programa.

Definitivamente es una temporada que prometía muchísimo y terminó… pic.twitter.com/NnVpnB5oW9 — Dos3Trucos (@Astral8877) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui