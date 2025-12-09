Alerta en Televisa: Pepillo Origel deja en shock al publicar impactante FOTO con el rostro ensagrentado

Ciudad de México.- El famoso conductor, Juan José Origel, quien es mejor a conocido como 'Pepillo', de nueva cuenta se apoderó de la atención en las redes sociales debido a una reciente publicación que realizó. Resulta que el especialista en espectáculos sorprendió a sus fans publicando una imagen en la que aparece con el rostro ensagrentado, lo cual preocupó a su comunidad.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el presentador del Canal Unicable publicó una fotografía donde se aprecia una herida abierta y ensangrentada en su ceja. El nacido en Guanajuato explicó que el golpe lo sufrió recientemente y acompañó la imagen con un mensaje en el que detalló cómo ocurrió el accidente y cómo evoluciona su estado de salud, generando una ola inmediata de reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo.

De acuerdo con lo publicado en su cuenta, Origel relató que el percance se dio el jueves pasado, cuando una caída inesperada provocó que sus lentes le abrieran la ceja. "No saben el caidazo que me di el jueves pasado. Con los lentes me abrí la ceja!!! Gracias a Dios no me pasó nada en el ojo y ya voy mucho mejor solo un poco hinchado y morado pero ahí la llevo! no se preocupen ya estoy mejor!!!!".

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del golpe, Origel explicó que no hubo daños mayores. Entre los primeros en reaccionar estuvieron Maribel Guardia, Martha Figueroa, Malillany Marín y Marjorie de Sousa, quienes le enviaron mensajes de sorpresa, cariño y pronta recuperación. 'Martita', compañera de programa del conductor, escribió el siguiente mensaje: "¿Quéeeeeeeeeeee??? casi te matas".

Pedro Sola también intervino, expresando alivio al saber que el accidente no tuvo consecuencias graves: "Amigo querido lo siento. Hay que cuidarse de las caídas y a esta edad más que nunca. Te deseo pronta recuperación", escribió el conductor del programa Ventaneando.

Pepillo Origel se retira del medio

Desde hace varios años, Pepillo ha señalado que su retiro del medio del espectáculo es inminente y que solamente se encuentra afinando detalles para despedirse para siempre de los foros de grabación. De hecho, el conductor dejó de acudir como invitado de la sección de espectáculos en el programa Hoy porque asegura que en este punto de su vida, prefiere no levantarse temprano y prioriza su descanso.

Fuente: Tribuna del Yaqui