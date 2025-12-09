Alicia Villarreal y Cibad Hernández arremeten contra Arturo Carmona y Julio Camejo por sus 'burlas'

Ciudad de México.- La reconocida cantante de banda, Alicia Villarreal, y su pareja actual, el polémico empresario y creador de contenido mexicano, Cibad Hernández, una vez más han demostrado que están sumamente enamorados y acaban de arremeter en contra del ex de la intérprete, el galán de melodramas, Arturo Carmona, y su colega, Julio Camejo, por sus presuntas burlas hacía ellos.

Como se sabe, Camejo despertó la ira de Cibad, cuando se burló de Carmona diciendo que ahora sí le había quedado grande la yegua, usando de referencia el tema Te Quedó Grande La Yegua, que interpreta Alicia, en una e las escenas de la obra de teatro de Perfume de Gardenias. Ante esto, Cibad declaró: "No sé ustedes, mija. Pero qué hue... ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huev..., ya cómprate una vida. Ya estuvo. Ya estuvo, ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando, que te estés colgando de tu ex y de los hue... del novio de tu ex".

Ante estas declaraciones, Camejo declaró que por más de 20 años, dicho tema ha sido dedicado al actor de Televisa, por lo que afirmó que en este momento, el único que se está colgando de la fama de la exvocalista de Grupo Límite, es él y no debería de estar hablando de esto: "120 millones de habitantes le han dedicado esta canción a Arturo Carmona, ha sido broma, señal de burla por más de 20 años, no nos hagamos wey. Compa Cibad, los colgados, no hablan de columpios".

Julio Camejo manda mensaje a Cibad Hernández tras supuestas indirectas hacia él y Arturo Carmona.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/Dv0aoM22s1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 8, 2025

Ante esto, la intérprete de Ladronzuelo, declaró en el aeropuerto de la Ciudad de México, que Julio y Arturo tenían más de dos décadas burlándose de ella y que ahora, sí le molestaba porque sentía que era una falta de respeto hacía ella y a su pareja, por lo que cree que deberían de hacerlo: "Ellos lo hacen de risa, pero tienen 23 años haciéndolo, pues ahorita sí porque es una burla directa, también para mi pareja, y es una falta de respeto, si ellos ya no respetan a su pareja haya ellos".

Por su parte, Cibad aseguró que él no está molesto, sostiene sus palabras en contra de Carmona, pero sobre la joven exintegrante de Juego de Voces, señaló que la respeta y deja que lleve sus procesos como a ella le parezca mejor, porque todos tienen derecho a expresarse: "Tiene todo el derecho de decir sus palabras y cada quién lleva sus procesos, y creo que está hablando desde su proceso. No la conozco bien, solo hemos hablado una vez".

Alicia Villarreal ARREMETE contra Arturo Carmona y Julio Camejo tras BURLARSE de Cibad Hernández. ¿Qué OPINAS de su reacción?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1Al3MXXjKN — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui