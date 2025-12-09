A 4 años de la muerte de Carmen Salinas, su hija revela que el alma de la actriz aún está en su casa

Ciudad de México.- Un 9 de diciembre, pero del año 2021, se confirmó la noticia de la muerte de la querida actriz, productora, imitadora y hasta política mexicana, Carmen Salinas, a los 82 años de edad, debido a un paro cardíaco, luego de varias semanas de haber luchado por su vida.

Todo ocurrió cuando semanas antes de su muerte, la actriz, que en ese momento se encontraba participando en la telenovela 'Mi fortuna es amarte', se desvaneció en el baño de su casa, lo que provocó que estuviera en coma; desde entonces, la querida actriz ya no se pudo recuperar.

4 años del aniversario luctuoso de Carmen Salinas

Su hija y nieta aseguran que su alma aún está en casa:

Fue durante el marco del tercer aniversario luctuoso de la actriz, es decir, en el año 2024, cuando su hija María Eugenia Plascencia y una nieta de Carmen Salinas tuvieron que pedir ayuda de un experto para poder comunicarse con la fallecida actriz a través de la 'baraja española', pues, en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, las familiares de Carmelita revelaron que habían sentido su presencia, la cual no las dejaba habitar la que fue la última morada de la actriz.

Conforme a lo anterior, un experto acudió a la casa de la fallecida Carmen Salinas y tiró las cartas en varios lugares del hogar, entre ellos en la que fue su recámara, y ahí, casualmente, el espíritu de la productora de 'Aventurera' habría dicho que no se iba a ir de ahí, pues ahí estaban sus altares.

Asimismo, Maria Eugenia, hija de Carmen Salinas contó a las cámaras de la emisión antes mencionada que una noche antes de que llevaran al espiritista, su hija sintió la presencia de la actriz pues incluso su alma trató de entrar a una recámara, pero por el miedo que sintió en ese momento la joven ya no abrió los ojos para ver de qué o quién se trataba.

Este 2025, sus familiares no han compartido algún mensaje y no han dado información sobre si habrá alguna misa en honor a la memoria de la actriz. Su hija María Eugenia publicó en su cuenta de Instagram el pasado 5 de octubre una foto de Carmen Salinas recordado el que hubiera sido el cumpleaños de Carmelita.

Su hija María Eugenia publicó en su cuenta de Instagram, lo siguiente

De acuerdo con personas cercanas a Carmelita Salinas, como le decía de cariño a la también productora, ella deseaba que a la hora de su muerte, sus restos descansaran al lado de los de su hijo, su madre y uno de sus grandes amigos, 'El Chato', por lo que tan solo unos días después del fallecimiento de la actriz, sus familiares cumplieron con el deseo de Salinas. Fue así como las cenizas de la actriz fueron depositadas en la cripta familiar, la cual se encuentra en el Panteón Español, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Cabe recordar que, en sus últimos años de vida, Carmen Salinas continuaba trabajando con la misma energía que la caracterizó durante toda su vida. Al momento de su fallecimiento, estaba participando en la telenovela 'Mi fortuna es amarte', un proyecto que quedó inconcluso tras su inesperada partida.

EXCLUSIVA: ¡María Eugenia, hija de Carmen Salinas la RECUERDA en su CUARTO ANIVERSARIO LUCTUOSO! ¿Cómo recuerdas a nuestra querida actriz? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/RjgSErWYbX — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui