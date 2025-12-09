¿Bad Bunny pospondrá conciertos en México? El cantante se viste de luto y se desatan las sospechas

Puerto Rico.- Desgraciadamente, mientras que goza del éxito de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el reconocido cantante de reggetón, Bad Bunny, hace poco que él mismo confirmó que se encuentra en medio de un triste luto ante la muerte de uno de los hombres que más respetaba en el mundo, por lo que se han desatado sospechas, sobre la posibilidad de que podría posponer conciertos en México.

Como se sabe, actualmente el denominado 'Conejo Malo', está gozando uno de sus momentos éxitos, pues se volvió de los artistas más escuchados en Spotify junto a Taylor Swift, ha sido reconocido por su estilo en moda, al igual que Rosalía, y además, fue confirmado como el artista para ser quién brinde el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX. Sin embargo, hace unas horas que el luto lo embargó por completo.

Esto debido a que en sus redes sociales compartió unas sentidas palabras para despedir al reconocido fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y músico puertorriqueño, Rafael Ithier, a los 99 años de edad: "Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corilla y la familia más grande del mundo, porque El Combo no es solo una orquesta: es parte del alma y cultura de un pueblo; El Gran Combo es Puerto Rico y en el mundo entero suena nuestra bandera. Que viva por siempre Rafael Ithier", expresó el cantante.

Ante esta situación, se comenzó a especular que el intérprete de Baile Inesperado, dado a esta tragedia a nivel artista como compatriota puertorriqueño, podría tomar la medida de posponer un par de sus conciertos en la Ciudad de México, sin embargo, ni el cantante ni su equipo han salido para hablar al respecto y hasta el momento, las fechas programadas siguen intactas. Los conciertos en el Estadio GNP Seguros permanecen agendados como originalmente se anunció:

Miércoles, 10 de diciembre Jueves, 11 de diciembre Viernes, 12 de diciembre Lunes, 15 de diciembre Martes, 16 de diciembre Viernes, 19 de diciembre Sábado, 20 de diciembre Domingo, 21 de diciembre

¿Quién fue Rafael Ithier y porque podría pensarse que Bad Bunny cancelaría conciertos por él?

Rafael no fue solo un músico puertorriqueño, sino que a lo largo de su carrera también fue un exitoso compositor, arreglista musical y pianista, conocido mundialmente como fundador, director y propietario de El gran combo de Puerto Rico, una de las orquestas más emblemáticas de la salsa, lo cual logró siendo completamente autodidacta, abriendo paso a los artistas de nuevas generaciones gracias a su talento, marcando la historia de la música.

