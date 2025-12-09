¿Cae 'ladrón' de 'La Granja VIP'? La Bea recupera su anillo de compromiso y en TV Azteca estallan furiosos

Ciudad de México.- Tras llorar devastada, la reconocida comediante mexicana, La Bea, acaba de mostrarse feliz y muy aliviada, al confirmar que recuperó su anillo de compromiso. Pero los fans del reality show de TV Azteca, lejos de alegrarse por esto, han estallado furiosos, por un muy inesperado motivo, que ha sorprendido a varios de los internautas, ¿acaso cayó ladrón en La Granja VIP?

El pasado lunes 8 de diciembre, la reconocida comediante estaba desconsolada y lloraba, mientras que buscaba su anillo de compromiso, recorriendo las áreas comunes muy desesperada, mientras que el exluchador profesional, Alberto del Río, mayormente conocido como 'El Patrón', la consolaba con palabras de aliento, y el polémico actor Sergio Mayer Mori, la ayudaba a buscarlo por todos lados, sin obtener resultados.

Ante esto, varios internautas se lanzaron en contra de ciertos habitantes, pues aseguraron que habían robado la pieza y exigieron que descubrieran al ladrón, mientras que otros declararon que solamente estaban haciendo una estrategia para tener foco: "Dar lástima es la estrategia para que no la saquen", mientras que otros declararon que entendían su dolor, pues era algo con un valor sentimental: "Ojalá lo encuentres, Bea, porque es algo muy significativo, pero NO estuvo bien lo que le hicieron hoy a Eleazar".

Ahora, este martes 9 de diciembre, tras horas de intensa búsqueda y de mostrarse completamente devastada, la joven emocionada anunció que lo encontró en el lugar menos pensado, en el cuarto de lavado, señalando que cuando abrió la puerta ahí estaba, motivo por el que Alfredo Adame se acercó a afirmarle que le daba gusto que pudiera estar de nuevo feliz por tener a joya en su poder de nueva cuenta.

Pero el público, una vez más ha dejado en claro su descontento con la situación, solo que no a favor de La Bea, sino que en su contra, asegurando que estaba haciendo todo esto para llamar la atención ya que sabían que no eran de los favoritos: "A quién le importa que la albóndiga perdiera su baratija por que anillo caro seguro no es Cuando van a entender que no nos importa la Bea aunque pongan 20 veces Post de ella entiendan que la tipa no cae bien es una chinga quedito y queda bien".

¡Apareció el anillo! uD83DuDC8D #Bea lo encontró en un lugar que nadie esperaba. uD83DuDE31#LaGranjaVIP últimas semanas. uD83EuDD20

Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO.

Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO.

Transmisión 24/7 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/5wYjc924wS — La Granja VIP (@lagranjavipmx) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui