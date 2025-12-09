Escándalo en Televisa: Expone violencia del ex de Angélica Vale a Angélica María: "Era infiel y violento"

Ciudad de México.- Una presunta amiga cercana a la reconocida actriz de origen mexicano, Angélica Vale, recientemente brindó una entrevista con la que desató el escándalo en Televisa, debido a que no tuvo reparos en exponer la violencia de su expareja, Otto Padrón, tanto en contra de la también comediante, como a su madre, la actriz y cantante, Angélica María.

A casi un mes de confirmarse que Angélica estaba en proceso de divorcio de Otto, ahora, en TV Notas, una presunta fuente cercana, mencionó que desde el año del 2016 comenzaron los episodios, pese a que en el 2018 los destaparon y ellos lo negaron, en realidad desde hace nueve años, comenzaron los problemas maritales, desde que se quedó sin trabajo, descargando su ira en la actriz de Televisa: "Por la violencia que vivía su hija, Angélica María decidió mudarse en 2016 a unas cuantas cuadras de donde vivía Vale, para estar al pendiente de ella y de la familia".

La fuente aseguró que la intérprete de Eddy Eddy le pidió mucho que lo dejara, pero que su hija decía en que quería darles a sus hijos un hogar, que crecieran con su madre y su padre, por lo que trató de salvar este matrimonio pese a todo lo que él le hacía sin pensar: "Angélica Vale se tragó muchas veces las lágrimas para que todo pareciera felicidad. Él la ofendía, sobre todo cuando tenía unos kilitos de más. La denostaba con palabras muy ofensivas. Fue un tipo infiel. A ella le llegaba información de que él andaba con varias mujeres, pero evitaba hacer caso".

En el mes de septiembre pasado, justo el día de su cumpleaños (11 de septiembre), se enteró por boca de él de que sostiene desde hace 2 años una relación con una mujer estadounidense que lo tiene como rey. Por eso le dijo que había interpuesto la demanda de divorcio", agregó.

Ante esto, aseguró que los problemas más graves que hubo entre ellos, fue que Otto descuidaba a los niños mientras que Angélica trabajaba, como en Tu Cara Me Suena o gras artísticas, y que en esos momentos, cuando María defendía a sus nietos fue muy grosero y llegó a ofenderla: "Le decía palabras altisonantes que Angélica María tuvo que aguantar, para no meterse en problemas con su propia hija. Otto era un pelado, un patán. Además de violento, agresivo y mantenido, también es alcohólico. ¡Toda una fichita! Y las amantes que él tenía las pagaba con el dinero de Vale", agregó la fuente.

Finalmente, declaró que en el ámbito legal Otto quiere que Angélica pague todos los gastos, por lo que la presentadora de Juego de Voces va a poner una demanda de pensión alimenticia y que ahora finalmente buscará su felicidad en medio de todo este drama y dolor: "Su mami le dijo: 'No eres la primera ni serás la última. Estoy contigo'. Angélica padeció depresión, pero hoy está más fuerte y enfocada en su trabajo. La verdad es que es un mujerón".

Fuente: Tribuna del Yaqui