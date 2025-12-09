Fátima Bosch abandona entrevista, Belinda comparte avances de su próximo video y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 9 de diciembre, entérate porqué la modelo mexicana Fátima Bosch abandonó una entrevista en Telemundo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Rosalía huye de una cucaracha

Durante su paso por Brasil para promocionar su nuevo disco, la cantante Rosalía se viralizó un video donde se le ve huyendo de una cucaracha en plena entrevista. Rosalía promocionaba su más reciente disco, LUX, que ha resonado profundamente con el público, cuando ocurrió el accidente y dejó en claro que incluso las figuras más icónicas pueden tener miedo a estos indefensos animales. Lo realmente importante es que solo quedó en un gracioso susto y no pasó a mayores.



Belinda comparte avances de su próximo video musical

La cantante española y mexicana, Belinda, sorprendió hace un par de horas a sus fans con el adelanto de su próximo video musical Heterocromía, donde los usuarios aseguran que se burla de una de las familias más adineradas y polémicas de México. A pesar de que en ningún momento ha hablado directamente del tema, la emblemática actriz de telenovelas mexicanas levantó fuertes sospechas de que se trate de una indirecta para su expareja, Gonzalo Hevia Baillère.



Fátima Bosch abandona entrevista

La modelo Fátima Bosch abandonó una entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por la polémica de la demanda que interpuso Nawat en su contra. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la cuarta reina mexicana no se ha pronunciado sobre el tema, pero Carlos Aydan defendió su actuar, asegurando que todo se basa en documentos oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui