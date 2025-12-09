Horóscopos HOY Mhoni Vidente MARTES 9 de diciembre 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este martes 9 de diciembre de 2025 llega con energías intensas y decisiones que podrían marcar el rumbo de tu semana. Mhoni Vidente, reconocida por sus acertados horóscopos de hoy, revela lo que los astros tienen preparado para cada signo en temas de amor, dinero y salud. Algunos experimentarán cambios inesperados, mientras que otros tendrán la oportunidad de cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. ¡Aquí los horóscopos de Mhoni Vidente completos!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY martes 9 de diciembre: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Martes de oportunidades. Mhoni dice que una puerta laboral se abre y debes tomarla sin miedo. En el amor, llega un mensaje que te cambia el ánimo. Cuida tu carácter, porque podrías discutir por algo sin importancia.

Tauro

La energía te favorece en asuntos de dinero. Una deuda se resuelve o recibes un apoyo inesperado. En el amor, alguien te piensa intensamente. Mhoni señala que un cambio en casa te traerá más paz.

Géminis

Día para comunicarte con claridad. Mhoni indica que recibirás noticias positivas que mueven tu semana. En cuestiones de pareja, es momento de hablar desde la verdad. Evita chismes o malos entendidos.

Cáncer

La intuición se eleva. Algo que sospechabas, hoy se confirma. Mhoni dice que un proyecto empezará a tomar fuerza. En el amor, alguien del pasado quiere acercarse: decide con el corazón, no con la nostalgia.

Leo

Martes de brillo y reconocimiento. Hoy te buscan para un trabajo, propuesta o colaboración. En el amor, todo mejora si sueltas el orgullo. Tu salud se fortalece: cuida tu descanso.

Virgo

Mhoni indica que este día te ayudará a poner orden en tus emociones. Una reunión o plática te dará claridad. En lo laboral, firma o acuerdo importante. El amor se mueve lento pero seguro.

Libra

Tu energía se equilibra. Te llega una sorpresa económica o un pago atrasado. En el amor, Mhoni dice que podrías recibir una declaración sincera. Mantén tus pensamientos en positivo.

Escorpio

Día de revelaciones. Mhoni señala que algo oculto sale a la luz y te beneficia. En el amor, vienen decisiones importantes. Ten cuidado con los impulsos y cuida tu salud emocional.

Sagitario

Martes de avance. Un proyecto crece o te confirman una oportunidad. En el amor, habrá encuentros o conversaciones que aclaran todo. Mhoni marca suerte en juegos de azar y negocios.

Capricornio

La estabilidad llega. Mhoni indica que este martes tendrás claridad para tomar una decisión laboral o personal. En el amor, alguien te muestra su lado más sincero. Atiende tu intuición.

Acuario

Tu creatividad está en su punto más alto. Este día se resuelve un pendiente que te tenía estresado. En el amor, nuevas conexiones. Mhoni te recomienda evitar discusiones familiares.

Piscis

Día de renovación emocional. Mhoni dice que una buena noticia te levantará el ánimo. En el amor, llega una propuesta o un acercamiento que esperabas. Mantén la fe en tus planes.

Fuente: Tribuna del Yaqui