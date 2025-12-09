"Iba a sacar su pistola": Latin Lover narra pleito con actor de Televisa y afirma pensar que moriría

Ciudad de México.-

Ciudad de México.-

Desde hace varios días se ha estado circulando el rumor que entre de la Fuente y Carmona, que interpretan al 'Maestro de Ceremonias', en la obra Perfume de Gardenias, no tienen una buena relación laboral, incluso se ha dicho que fue por una mujer, mientras que otros por ego. De la misma manera, se dijo que el problema habría escalado a tal grado que los ánimos se calentaron tanto en una discusión que hasta llegaron a los golpes. Por su parte, Cristián se ha negado a dar declaraciones al respecto.

A ustedes les gusta el chisme. Nunca he visto eso. A lo no sé si hubo o no diferencias pero siempre tenemos buena comunicación, nunca ha habido ese tipo de diferencia

Latin Lover confiesa si existe una rivalidad entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente.



Fuente: Tribuna del Yaqui