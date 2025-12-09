Milagro de Navidad: Daniela Parra afirma que Héctor Parra saldrá libre tras 5 años en prisión por abuso

Ciudad de México.- La joven actriz y licencia en derecho, Daniela Parra, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que aclara el tema del amparo para su padre, Héctor Parra, en la que con mucha emoción ha dado la noticia que se dice es un milagro de Navidad, debido a que afirmó que el reconocido actor de Televisa, después de haber estado encerrado por 5 años bajo las acusaciones de abuso sexual, muy ponto saldrá de prisión.

En junio del 2020, Parra fue arrestado y trasladado al Reclusorio Norte, en el que se encuentra encerrado desde ese momento bajo las acusaciones de haber abusado sexualmente de su propia hija, Alexa Parra Hoffman, por lo que fue sentenciado a 12 años y 6 meses. Ahora, Daniela celebra que fue aceptado el recurso de amparo que presentaron sus abogados para modificar la sentencia, alegando que hubo violaciones en el proceso, por lo que podría quedar libre, aunque eso no signifique el fin de la batalla legal, ahora podría librarla desde su hogar.

La exintegrante de La Academia VLA, acaba de dejar en claro que ella ya tiene imaginado todo en su mente de cómo será la liberación de su padre, como irá por él y todo lo que harán cuando ya esté afuera, asegurando que ambos se quieren "comer el mundo" y tienen muchos planes: "Mi papá, en cuanto salga, quiere comerse el mundo, quiere actuar y escribir un libro. Seguramente algo va a salir de ahí. Ambos queremos comernos el mundo, porque ya estamos un poquito cansados. Nuestra prioridad es el amparo y que él salga".

Con respecto a la situación del amparo, la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que ya que ha sido aceptado el amparo, se deben esperar 15 días para hacer unas correcciones, y aunque la resolución puede tardar años, ella junto a sus abogados, están trabajando día y noche para que de este amparo todo salga bien: "Por ello, hay que esperar qué resuelve el juez. De lo que sí estamos seguros es de que los abogados están haciendo todo para que salga libre".

Daniela y Héctor. Internet

Con respecto al actor de La Pícara Soñadora, declaró que semanalmente está tomando terapias, que han pasado muchas cosas que aunque se saben de forma pública, no es lo mismo vivirlas, aunque confía en que está bien, que es un hombre fuerte y no le costará adaptarse a la realidad de fuera de prisión. Sobre si perdonó a su hija por esta situación, Daniela solo declaró: "No he platicado nada al respecto. Eso es algo muy personal. Lo que sí es que mi papá quiere comenzar una vida desde cero. Y lo entiendo perfecto. Ahora sí, lo que él quiera está bien. Si decide perdonar, ya nos lo dirá".

Finalmente, Daniela dejó en claro que el documental que tienen pensado sobre su caso, claro que se va grabar: "Solo estamos esperando a que se resuelvan algunas cosas. Por el momento, no ha pasado nada, pero de que sale, sale. Ya tenemos muchas partes grabadas, solo estamos en espera del siguiente paso, que serían las entrevistas con mi papá y otros detalles". De la misma manera, destacó que gracias a su negocio Los Tamalitos Chidos han sido su sustento económico.

Los 'Tamalitos chidos' nos han ayudado a mantener a mi papá, porque ha sido un desgaste físico, emocional y económico. De aquí también nos mantenemos nosotros y nuestros colaboradores, y hemos podido utilizar sus regalías. Además, construye algunas artesanías como incensarios y los vende", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui