Pati Chapoy se vuelve viral al cuestionar a la 4T por su evento en el Zócalo y hablar de "acarreados"

Ciudad de México.- La polémica comunicadora Pati Chapoy está de nuevo en el ojo del huracán, y ahora no por el problema que ella misma se provocó con Arturo Carmona y su hija Melanie, sino porque en esta ocasión criticó sin ningún tapujo al partido Morena, pues aseguró que la concentración masiva en el Zócalo capitalino no es más que una práctica similar a las muchas a las que solía recurrir el PRI.

Esta situación ocurrió durante la emisión del pasado lunes 8 de diciembre del exitoso programa de TV Azteca, Ventaneando. Sin embargo, no fue la única en pronunciarse, pues su compañero Pedro Sola la respaldó: "Tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va", aseveró. A dicho señalamiento se unió Pati: "Es una joda venir en camión de cualquier parte de la República a la Ciudad de México".

Es necesario agregar que, justo ese mismo día, durante la tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum negó por completo que los asistentes hayan sido acarreados, pues mencionó que ella siempre ha estado totalmente en contra de estas prácticas. Incluso destacó que, si eso fuera cierto, los presentes no habrían estado tan entusiasmados.

Pedro Sola opinó sobre la 4T

"Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento; eso no debe ocurrir. Pero, además, no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiese existido algún acto masivo de compra para poder venir. Siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en que nosotros actuamos", puntualizó la representante del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que Pedro Sola se mete en controversias con el gobierno actual; tan solo un post que publicó en X (antes Twitter) el 28 de abril de 2025 sugirió que solo las personas que pagan impuestos deberían votar, por lo que Sheinbaum Pardo lo catalogó como un "ignorante y clasista". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, nadie ha cuestionado a la presidenta acerca de este nuevo asunto.

