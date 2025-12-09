¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Esta atleta caería en la Zona de Riesgo

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 8 de diciembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, junto a la competencia para salir de la Zona de Riesgo, que podría marcar nueva tragedia para los rojos.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones en los rojos sigue muy presente, tras ser desterrados de la Villa 360, y el perder a Edna Carrillo y no poder tener marcadores muy despegados de los azules, los sigue frustrando, mientras que los azules han tenido problemas en la convivencia.

De la misma manera, se ha revelado quién de las atletas femeniles va a perder sus duelos por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá a la primera atleta femenil que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 7 de diciembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre en concreto, pero se dice que quienes podrían llegar a perder y caer en riesgo serían Herber Gallegos, una vez más, o Ernesto Cazares.

El tío Chato llegó al campamento Azul para ayudarlos a entrenar en esta semana de hombres en riesgo. Sin duda es muy buen tipo y excelente coach.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/eYtm0sP2Pq — Exatlón México (@ExatlonMx) December 9, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, por lo que este día sería bastante agridulce para el equipo de Evelyn Guijarro, pues se dice que es muy probable que el refuerzo para los rojos, sea una de las leyendas más fuertes de temporadas pasadas.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores y a la par, los perdedores con la zona de riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui