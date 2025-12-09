Rosalía agota preventas y anuncia precios oficiales para sus conciertos en México 2026

Ciudad de México.- Rosalía Vila Tobella es una cantante española bastante famosa que tiene entre su repertorio musical algunos exitosos temas como Malamente, lanzado en 2018 y que la llevó hasta la cima de la popularidad a nivel internacional. En esta ocasión, los fans mexicanos de la joven están más que emocionados porque incluyó al país dentro de su LUX Tour. Aquí en TRIBUNA tendrás toda la información.
De hecho, la celebridad no solamente logró agotar en minutos la preventa de las entradas para sus conciertos en España —pues se presentará en Madrid y Barcelona—, sino que la compañía Ocesa, hace una hora, anunció que ya no quedan más boletos en México: "¡Los accesos destinados para la Preventa Fans ya están AGOTADOS! Prepárense para la #PreventaBanamex mañana a partir de las 11:00 AM".
Rosalía en México
En su gira LUX Tour, la exitosa artista recorrerá Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En lo que respecta a las fechas, se presentará en el Palacio de los Deportes el 24 y 26 de agosto de 2026; mientras tanto, en la Arena VFG actuará el 15 de agosto de 2026. Por último, los regiomontanos disfrutarán de su show en la Arena Monterrey el 19 de agosto de 2026. Como dato interesante, la intérprete no pisa estas tierras desde 2023, cuando ofreció una presentación totalmente gratuita en el Zócalo capitalino de la CDMX.
¿Qué canciones incluirá?
El cuarto álbum que lanzó la estrella es, ni más ni menos, LUX, que salió a la luz el 7 de noviembre de 2025. Entre los géneros que incorpora están la rumba, la electrónica y el flamenco. Son 18 canciones e incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y su Esencia, además de Yves Tumor. Cabe destacar que aquí Rosalía eligió centrarse más en lo espiritual, la fe y la vulnerabilidad.
Preventa
La Preventa Citibanamex se realizará el 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, únicamente por medio de la página de Ticketmaster. Ahora bien, la venta general será el jueves 11 de diciembre en Ticketmaster y en las taquillas oficiales de los recintos donde se presentará. No olvides estar al pendiente porque, así como sucedió hoy, seguramente se agotarán más rápido de lo que piensas.
Costo de los boletos:
Palacio de los Deportes
- PIT: $4,947.50
- FLOOR: $3,211.50
- NIVEL B: $6,600.50
- NIVEL C: $2,715.50
- NIVEL D: $1,971.59
- NIVEL E: $1,599.50
- NIVEL EE: $1,227.50
Boletos Guadalajara
- PIT: $4,451.50
- GENERAL: $2,467.50
- GRADA PREF B: $4,958.75
- GRADA PREF C: $2,827.25
- PLANTA BAJA: $2,083.25
- PLATEA: $1,711.25
- PLANTA ALTA: $1,339.25
- SC300: $967.25
Boletos Monterrey
- Rosalia Diamond Vip Paq: $22,874
- Rosalia Gold Vip Paq: $14,672
- Rosalia Silver Vip Paq: $12,041
- Cancha Vip: $4,490
- Oro: $4,234
- Banco Azteca: $4,234
- Coke Studio: $4,234
- McCormick: $4,234
- Doritos: $4,234
- Megacable: $4,234
- Osel: $4,234
- Plus Ultra: $4,234
- Barrera: $3,364
- Super Palco: $3,364
- Cancha General: $2,498
- DISCAP: $2,486
- Butaca: $2,486
- Preferente: $1,482
- Luneta: $1,004
- Balcon: $854
Fuente: Tribuna del Yaqui