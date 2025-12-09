Rosalía agota preventas y anuncia precios oficiales para sus conciertos en México 2026

Ciudad de México.- Rosalía Vila Tobella es una cantante española bastante famosa que tiene entre su repertorio musical algunos exitosos temas como Malamente, lanzado en 2018 y que la llevó hasta la cima de la popularidad a nivel internacional. En esta ocasión, los fans mexicanos de la joven están más que emocionados porque incluyó al país dentro de su LUX Tour. Aquí en TRIBUNA tendrás toda la información.

De hecho, la celebridad no solamente logró agotar en minutos la preventa de las entradas para sus conciertos en España —pues se presentará en Madrid y Barcelona—, sino que la compañía Ocesa, hace una hora, anunció que ya no quedan más boletos en México: "¡Los accesos destinados para la Preventa Fans ya están AGOTADOS! Prepárense para la #PreventaBanamex mañana a partir de las 11:00 AM".

Rosalía en México

En su gira LUX Tour, la exitosa artista recorrerá Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En lo que respecta a las fechas, se presentará en el Palacio de los Deportes el 24 y 26 de agosto de 2026; mientras tanto, en la Arena VFG actuará el 15 de agosto de 2026. Por último, los regiomontanos disfrutarán de su show en la Arena Monterrey el 19 de agosto de 2026. Como dato interesante, la intérprete no pisa estas tierras desde 2023, cuando ofreció una presentación totalmente gratuita en el Zócalo capitalino de la CDMX.

Su cuarto álbum (créditos: Sony Music)

¿Qué canciones incluirá?

El cuarto álbum que lanzó la estrella es, ni más ni menos, LUX, que salió a la luz el 7 de noviembre de 2025. Entre los géneros que incorpora están la rumba, la electrónica y el flamenco. Son 18 canciones e incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y su Esencia, además de Yves Tumor. Cabe destacar que aquí Rosalía eligió centrarse más en lo espiritual, la fe y la vulnerabilidad.

Presentado por @banamex:



¡Los boletos destinados para la Preventa Fans ya están AGOTADOS! ? Prepárense para la #PreventaBanamex mañana a partir de las 11:00AMuD83EuDD0D pic.twitter.com/zQl5rPmcKq — Ocesa Total (@ocesa_total) December 9, 2025

Preventa

La Preventa Citibanamex se realizará el 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, únicamente por medio de la página de Ticketmaster. Ahora bien, la venta general será el jueves 11 de diciembre en Ticketmaster y en las taquillas oficiales de los recintos donde se presentará. No olvides estar al pendiente porque, así como sucedió hoy, seguramente se agotarán más rápido de lo que piensas.

Costo de los boletos:

Palacio de los Deportes

PIT: $4,947.50

FLOOR: $3,211.50

NIVEL B: $6,600.50

NIVEL C: $2,715.50

NIVEL D: $1,971.59

NIVEL E: $1,599.50

NIVEL EE: $1,227.50

Boletos Guadalajara

PIT: $4,451.50

GENERAL: $2,467.50

GRADA PREF B: $4,958.75

GRADA PREF C: $2,827.25

PLANTA BAJA: $2,083.25

PLATEA: $1,711.25

PLANTA ALTA: $1,339.25

SC300: $967.25

Boletos Monterrey

Rosalia Diamond Vip Paq: $22,874

Rosalia Gold Vip Paq: $14,672

Rosalia Silver Vip Paq: $12,041

Cancha Vip: $4,490

Oro: $4,234

Banco Azteca: $4,234

Coke Studio: $4,234

McCormick: $4,234

Doritos: $4,234

Megacable: $4,234

Osel: $4,234

Plus Ultra: $4,234

Barrera: $3,364

Super Palco: $3,364

Cancha General: $2,498

DISCAP: $2,486

Butaca: $2,486

Preferente: $1,482

Luneta: $1,004

Balcon: $854

