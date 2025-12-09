¿Se separarán? Alexis Ayala confiesa el fuerte motivo por el que no quiere hijos con Cinthia Aparicio

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Alexis Ayala, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que en una entrevista para medios como Sale el Sol, acaba de dejar en claro que no quiere hijos al lado de su actual esposa, la también actriz mexicana y casi 40 años menor que él, Cinthia Aparicio, a causa de un muy poderoso motivo, ¿será acaso que a dos años de su boda van a separarse?

Como se sabe, desde hace varios meses que se dijo que Cinthia estaba embarazada, pero la exintegrantede Las Estrellas Bailan en Hoy, dejó en claro que no era cierto, advirtiendo además que no estaba en sus planes ser madre en un futuro cercano: "No estoy embarazada, no señores. Todavía no, es algo que les hemos dicho que queremos en un futuro, pero ahorita no, seguimos con la obra de teatro, estamos en mudanza de casa, entonces se vienen muchas cositas".

Ahora, a meses de estas declaraciones, Ayala en una entrevista con Imagen TV, mencionó que en un futuro cercano, no se le verá a él como papá, asegurando que cumple el deseo de Cinthia de esperar para procrear un pequeño juntos: "No todavía no, porque aunque yo no tengo ningún problema, pero ella está en un momento, ¿porqué lo voy a tener si la vida es maravillosa?, como les he dicho siempre, la edad es solo un número mientras tengas salud".

Ante esto, señaló que a sus 60 años, él tiene la capacidad de embarazar a su esposa y podría hacerlo hasta los 80 años, como el abuelo de Julio Iglesias, pero, señaló que no piensa esperar tanto tiempo para dar ese importante paso al lado de Cinthia: "No nos dará, ahorita ella no quiere, entre seis o cinco años, digo, el papá de Julio Iglesias, el abuelo de Enrique Iglesias fue papá a los 83 años, yo no me voy a esperar tanto".

"La energía la tiene si haces ejercicio y te cuidas, yo perdí energía porque estuve sedentario porque me pesaban muchas cosas, pero como todo en la vida, todos los días es la oportunidad de ser mejor, así que energía tengo, para ti y para ella".

¿Alexis Ayala NO quiere tener hijos con Cinthia Aparicio? ¡Reveló la razón! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/0BDXDq2SQp — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui