Se viene el VIDEO de 'Heterocromia': Belinda comparte primeros avances y mantiene misterio

Ciudad de México.- La cantante española Belinda volvió a convertirse en tema de conversación y esta vez lo hizo por el lanzamiento del adelanto de su nuevo video musical Heterocromía. Esta canción estuvo durante semanas en tendencia e incluso en TikTok surgieron varios clips donde la gente utilizaba el pegajoso tema. A continuación, te contamos todo sobre este proyecto.

¿Cuál es el trasfondo de la canción?

A pesar de que en ningún momento ha hablado directamente del tema, la emblemática actriz de telenovelas mexicanas levantó fuertes sospechas de que se trate de una indirecta para su expareja, Gonzalo Hevia Baillère, el joven empresario y heredero del imperio de lujo El Palacio de Hierro. Para muchos de sus fans, está más que claro, pues la letra hace referencia a personas que se sienten superiores a los demás.

Letra

Qué gatos son los que visten Loro Piana?

¿Qué gatos son los que solo juegan golf?

¿Qué gatos son los que toman Aperol?

Naturellement, los Aristogatos

Qué cinismo juzgándome a mí

Cuando todo lo que decías

Era el reflejo de ti mismo

Captura de pantalla del video

Por su parte, lo más cerca que ha estado Belinda de abordar este asunto es una historia que publicó hace un par de meses en su Instagram, donde agradeció el interés de sus seguidores y comentó que la estaba pasando muy bien mirando los videos donde relataban sus malas experiencias en el trend viral. Después aclaró por qué decidió lanzarla: "Esta canción es mucho más profunda de lo que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI".

Nuevo video

El video de Heterocromía se estrenará completo el próximo jueves 11 de diciembre y, al parecer, la estrella pop mexicana se atrevió a hacer referencias a Gonzalo Hevia y a la compañía que seguramente algún día será de él. De hecho, hay quienes consideran que el protagonista tiene ciertas similitudes con el empresario, lo cual para muchos resulta bastante divertido, ya que sienten que la joven comparte un poco de lo que vivió.

Un poco sobre Belinda

Belinda Peregrín Schüll nació en Madrid, España, pero emigró junto a sus padres en 1993. Una vez en México inició su carrera en los medios a los diez años, protagonizando la telenovela Amigos x siempre (2000). En diversas entrevistas ha comentado que le guarda un cariño especial al país; incluso, en 2024 se le reconoció formalmente como ciudadana mexicana al revelarse que había adquirido la nacionalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui