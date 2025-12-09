Tensa salida de Fátima Bosch: Abandona entrevista por cuestionamientos sobre visa y demanda (VIDEO)

Miami, Florida.- La más reciente representante de México en Miss Universo, quien además se llevó la corona, es la tabasqueña Fátima Bosch. Desde su victoria, ha dado de qué hablar, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, surgió en algún momento el rumor de que su padre, Bernardo Bosch, Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), habría llegado a un acuerdo con Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, para posicionar a su hija.

Ahora, la modelo volvió a ser tendencia tras su participación en el programa Pica de Telemundo, donde la conversación se tornó incómoda cuando los conductores comenzaron a preguntarle sobre el tema de las visas y la demanda que enfrenta con Nawat Itsaragrisil. Lo más sorprendente fue que la joven de 25 años, molesta, abandonó la entrevista y no continuó con la agenda que tenía programada con la televisora.

El primer cuestionamiento fue de Carlos Aydan, quien le preguntó directamente sobre el acceso desigual al certamen, enfocado en las concursantes cuyo pasaporte dificulta los viajes internacionales. A pesar de la tensión, Fátima respondió: "Yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta. Pero todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte; aunque, como organización, es una empresa y es un trabajo".

Nawat Itsaragrisil

Sin embargo, en sus siguientes palabras justificó la actuación del certamen, pues, en su opinión, al ser una empresa y, por ende, un trabajo, necesitaban a personas con facilidad para viajar. Mientras hablaba de lo ocurrido, Carlos mencionó que el rostro de Bosch cambió por completo y dejó claro que él no estaba de acuerdo, pues considera injusto que un pasaporte sudamericano no tenga la misma fuerza que el mexicano.

"Cuando le insistimos sobre la demanda (de Nawat), no es que me invente la demanda, hay una demanda en curso y ella tenía toda la potestad de responder lo que quisiera. Siento que en ese momento ella no esperaba la pregunta y su cara cambió", explicó el presentador. Al instante, la entrevista se cortó, y Aydan relató cómo se enteraron de la salida de Bosch: "Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque decidió abandonar las instalaciones".

Telemundo realmente dijo: Nuestra única miss universo se llama Andrea Meza uD83DuDE2D quedé tieso pic.twitter.com/qKYug48Oe8 — nacho con O (@NachoConO) December 9, 2025

"Según nos confirma la producción, Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado; se fue en Uber". señaló una de las comentaristas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la cuarta reina mexicana no se ha pronunciado sobre el tema, pero Carlos Aydan defendió su actuar, asegurando que todo se basa en documentos oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui