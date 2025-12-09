Tras 13 años de la muerte de Jenni Rivera, fans le dejan mensajes en sus redes sociales

Ciudad de México.- A 13 años de que Jenni Rivera dejó de resonar en los escenarios del país, miles de seguidores aún recuerdan a la 'Diva de la Banda' con cariño. La muerte de Jenni Rivera se anunció el 9 de diciembre del 2012, luego de que el avión donde viajaba a Monterrey se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México.

La 'Diva de la banda' murió junto a Arturo Rivera Ruiz, su relacionista público; y también los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale y el peinador Jorge Armando Sánchez, conocido como 'Gigi'.

El avión donde viajaba se desplomó en en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México

Después de dar el concierto en la Arena Monterrey, Jenni Rivera se trasladaría a la Ciudad de México para estar en la transmisión del reality show 'La Voz México', donde era juez junto a Beto Cuevas y Paulina Rubio. Hoy, a 13 años, su familia la recordó con un video que mostraba a la hermana de Lupillo Rivera preparándose para su último concierto, en el que le dedicó una canción a su hija 'Chiquis', con quien no alcanzó a reconciliarse.

Dios me ha dado la gran bendición de que cuando salgo de ese hotel y vengo a este escenario, aquí no soy como cualquier otra artista, aquí yo recibo más amor y más cariño que cualquier otro artista y ustedes hacen que se me olvide todo eso. Muchas gracias por su cariño, por su amor, muchas gracias”, dijo Jenni Rivera en su último discurso.

En su aniversario luctuoso, seguidores de la intérprete de 'De contrabando' y 'Mírame' la recordaron con muestras de cariño:

"Siempre te recordaremos mi Diva".

"Jenni siempre será la Reyna".

"Te llevaré por siempre en mi corazón mi diva".

"Mi Reyna te extrañamos tanto, ojalá no te hubieras ido tan pronto".

"Nuestra diva la rebelde, por siempre vivirá".

"La noche en la que se volvió eterna; en la que se convirtió en una leyenda".

Escribieron en memoria de Jenny Rivera.

uD83DuDC9CuD83CuDFA4 A 13 años de su muerte, el legado de Jenni Rivera sigue fuerte y su ausencia se siente. En #TodoParaLaMujer recuerdan que el capítulo de La Voz donde participó fue el más visto de aquel año. pic.twitter.com/ecLaXzQe16 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 9, 2025

La cuenta oficial de Instagram de la mamá de 'Chiquis' la siguen 3.7 millones de personas y es a través de esta plataforma donde la familia comparte momentos que compartió con sus hijos, así como proyectos póstumos.

Jenni Rivera: ¡Se CUMPLEN 13 años de la TRÁGICA MU3RT3 de la cantante! ¿Cómo la RECUERDAS? ¡Te leemos! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2H3DkfRjjG — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui