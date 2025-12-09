Tras despido de Miss Universo, Lupita Jones dice si regresaría a "salvarlos" tras drama con Fátima Bosch

Ciudad de México.- La reconocida exdirectora de Miss Universo y exreina de belleza, Lupita Jones, en una reciente entrevista ha dejado en claro si regresaría a "salvar" la marca, a tan solo dos años de su inesperado despido, en medio de todo este drama de fraude que ha estado sobre su reputación tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Como se sabe, el pasado 20 de noviembre del 2023, durante una rueda de prensa oficial, Raúl Rocha Cantú, confirmó que Jones ya no sería representante de México en dicho certamen de belleza y presentó a su reemplazo, Cynthia de la Vega, asegurando que la decisión se tomó a causa de que consideran que era necesario un cambio, una renovación, y la nueva directora, destacó que esperaba impulsar hacía la grandeza a las chicas.

Ahora, a dos años de esta inesperada situación, podría haber un nuevo cambio radical y volver a lo seguro, debido a que se ha comenzado a decir que Lupita volvería a su antiguo puesto como directora de dicho certamen de belleza. En entrevista con TV Notas, la reina de belleza lamenta que esté manchado el nombre del concurso: "Es una marca muy fuerte, tristemente, muy dañada en este momento. Creo que ha perdido completamente el rumbo, está perdida".

La ganadora de la corona en 1991, declaró que siente que la marca tiene muchas probabilidades de seguir adelante si se ponen firmes y contratan a personas 100 por ciento profesionales y con experiencia en esto, que respeten y valoren la marca, su legado y todo lo que representa en el mundo, reenfocando la misión y la visión que se tiene: "Esto ha cimbrado por completo a todos los demás, porque el público en general nos pone a todos en la misma canasta, no distinguen. Miss Universo ha sido la referencia en todo lo que tiene que ver con la belleza".

Vuelve a demostrar porque ganó, ella no tiene porque responder acerca de los casos de supuesta corrupción de Raul Rocha, ella no está obligada a ver por las visas de concursantes, ELLA NO ES LA DUEÑA DE MU.

Por Fatima Bosch se que existe ese ratonero de programa. pic.twitter.com/jH5sbgFjpb — Pindter?uD83DuDC0D (@PindterParker_) December 9, 2025

Ante esto, Jones declaró que ella ahora al hablar, solo quiere demostrar que las cosas son diferentes a como se dicen, que sí se manejan las situaciones diferentes y pese a todo se sigue adelante, afirmando que ella siempre busca mantenerse a la vanguardia de todo lo que pasa: "Aunque algunas personas digan: 'Eso ya está pasado de moda, no tiene caso', estamos viendo que a la gente sí le interesa y que sí está al pendiente. Entonces, los concursos todavía tienen mucha vida".

No nos importa que vengan vestidas de marca ultra top de pies a cabeza. Eso no dice nada de una persona. No es un requisito. Por eso tenemos un director estatal, que es el responsable de apoyarles para conseguir lo necesario para llegar a la competencia nacional y a las internacionales", agregó.

Finalmente, destacó que "quienes se conviertan en los dueños de la marca" llegan a consideran su regreso, porque creen que puede "ser una persona valiosa para seguir reforzando el trabajo de limpiar su imagen", ella no tiene ningún problema en levantar la mano y decir que "por supuesto que lo haría": "Yo quiero mucho a la marca. Me duele lo que le está pasando", aseguró sobre todo este tema.

Le deseo lo mejor. Es una situación muy difícil, pero creo que lo ha sabido manejar muy bien. Esto habla mucho de su resiliencia. Es una gran oportunidad para ella de seguir construyendo un mensaje poderoso, que puede inspirar a muchas generaciones a creer en sí mismos", concluyó con su mensaje a Bosch.

A lil BTS peek from Our Miss Universe 2025 , @bosch_fatima , shoot with Fadil Berisha in NYC ?Stay tuned… the photos are worth the wait! uD83EuDEF0uD83CuDFFB pic.twitter.com/Z0PTfZX1fS — Miss Universe (@MissUniverse) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui