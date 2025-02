Acabó en silla de ruedas: Lucía Méndez sufre devastadora muerte y llena de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas Televisa y el mundo del espectáculo sufrieron una desgarradora pérdida tras confirmarse el fallecimiento de la cantante y actriz Dulce. Aunque ya pasó más de un mes desde este lamentable momento, una de las amigas más cercanas a la fallecida intérprete no había tenido la oportunidad de platicar al respecto y recientemente rompió el silencio ante los micrófonos de la prensa.

Se trata de la querida Lucía Méndez, quien durante décadas mantuvo una enorme amistad con Dulce, aunque durante los últimos meses permanecieron distanciadas por un pleito. Si bien la originaria de Guanajuato se había despedido de su "comadre" a través de redes, ahora tuvo la oportunidad de hablar con la prensa sobre lo complicado que ha sido para ella enfrentarse a la muerte de su colega por años.

Quiero agradecer a los medios por haber respetado mi duelo, sí fue un impacto terrible, muy fuerte", dijo Lucía, quien fue captada en el aeropuerto de la CDMX a bordo de una silla de ruedas.

Lucía Méndez y Dulce fueron grandes amigas por décadas

Asimismo, 'La Méndez' contó a los reporteros que aún no puede asimilar que la intérprete de temas Tu muñeca como ya no está en este mundo: "Todavía no me cae bien el 20, duré tres días muy mal, me dio una crisis porque a mí me habían dicho que ella estaba bien y de pronto se murió, fue un shock, un dolor muy grande". Y sobre su distanciamiento con Dulce, la actriz de novelas como Colorina y Viviana dijo:

Me dolió hasta el alma, era mi gran amiga y los pleitos de reality son pleitos de realitys, están llenos de estrategia, de mentiras, todos los realitys están dirigidos".

Sin embargo, doña Lucía aseguró que logró arreglar sus diferencias con la fallecida tamaulipeca, al punto de que tenían planeado realizar un proyecto en conjunto: "Estábamos bien, estábamos contentas, yo y ella estábamos bien, íbamos a tratar de tener un show juntas, había buena onda, buena vibra". Finalmente, los reporteros le pidieron a la intérprete que enviara un mensaje a Dulce hasta el cielo y ella se deshizo en halagos hacia su amiga:

Que descanse en paz, que esté con su mami, que le cante a los ángeles, a Dios, porque es una mujer que de verdad tenía una voz maravillosa, estaba preciosa, en su mejor momento", expresó conmovida.

