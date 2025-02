Actriz lo perdió 'todo' por firmar con TV Azteca; traicionó a Televisa y acabó sin trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de telenovelas, quien trabajó para Televisa por décadas pero que también renunció a su contrato de exclusividad, se encuentra viviendo momentos de incertidumbre pues presuntamente acabó sin trabajo tras haber firmado su primer contrato en TV Azteca. Y es que esta televisora canceló de último momento las grabaciones de la serie que protagonizaría y actualmente no tiene proyecto en la televisión.

Se trata de la actriz mexicana Itatí Cantoral, quien apenas el pasado 2024 aceptó sumarse a las filas del Ajusco porque le prometieron un protagónico para este 2025, pero desafortunadamente se reporta que los ejecutivos han decidido ponerlo en pausa. Como se sabe, la también cantante trabajó por décadas en San Ángel a través de melodramas como De frente al sol, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor, María la del Barrio, Infierno en el paraíso y La mexicana y el güero.

Itatí Cantoral interpretó a grandes villanas en Televisa

Itatí Cantoral, sin trabajo en TV Azteca

De acuerdo con información de la revista TVNotas, los ejecutivos de Azteca decidieron cancelar la producción de Diana, la serie que protagonizaría Itatí: "La grabación iniciaba este mes (enero), pero días antes nos dijeron que se paraba. De hecho, las notas donde ella hablaría del arranque ya tampoco saldrán al aire", dijo una persona que presuntamente trabajaba en esta producción.

Presuntamente, Cantoral no está nada contenta con el movimiento que hicieron en el Ajusco, pues no tiene trabajo en la TV ya que es exclusiva de esta empresa y eso no le permite buscar otras oportunidades: "Itatí no tomó muy bien lo que pasó. Está muy desilusionada. Antes de firmar lo pensó muy bien porque tenía otras ofertas de trabajo, pero el proyecto le llamó mucho la atención... Ahora dice que la frenaron y que no puede hacer nada en otro lado", añadió el informante.

Asimismo, la fuente fue cuestionada acerca de si la pausa de esta serie habría sido porque Carla Estrada se sumará al canal y este respondió: "Lo dudo, porque, te repito, el rumor más fuerte es que la producción no hará nada este año". Cabe resaltar que hasta la fecha la propia Itatí no ha confirmado su desempleo en la TV, pues sigue activa en el medio a través del teatro con el musical Cabaret, donde alterna protagónico con Kika Édgar.

