Blake Lively "inundada” de spam con contenido explícito en medio de su batalla legal con Justin Baldoni

Los Ángeles, California. – En medio de su disputa legal con Justin Baldoni, Blake Lively se ha visto envuelta en un incidente desagradable de acoso en línea, luego de que su cuenta de Instagram fuera inundada con contenido explícito, según informó el medio TMZ. El ataque de spam ocurrió mientras la actriz de Gossip Girl mantiene una feroz batalla legal contra Baldoni, su coprotagonista y director de It Ends With Us, a quien acusa de acoso sexual.

La situación comenzó cuando publicaciones de contenido inapropiado empezaron a aparecer en la sección de "etiquetados" de la página de Instagram de Lively. Inicialmente, la actriz no se dio cuenta de lo ocurrido, pero tras ser informada, decidió cambiar la configuración de seguridad de su cuenta para evitar que estos eventos se repitieran. La configuración de la página de Lively permitía que cualquiera la etiquetara en sus publicaciones, lo que facilitó el ataque. Tras este incidente, la actriz tomó medidas para bloquear tales ataques en el futuro.

Por su parte, un portavoz de Meta, la empresa matriz de Instagram, condenó el acoso y explicó que están trabajando para eliminar el contenido que viole sus políticas y monitorear futuras publicaciones infractoras. Sin embargo, se desconoce quién fue responsable de este ataque y cuándo exactamente comenzó a ocurrir. Sorprendentemente, la cuenta de Instagram de su esposo, Ryan Reynolds, no sufrió ataques similares.

Este incidente en las redes sociales se suma a las tensiones de Lively, quien desde diciembre ha estado en el centro de una batalla legal pública con Baldoni. La actriz presentó una demanda por acoso sexual contra el cineasta, acusándolo de lanzar una campaña de difamación en su contra. Como respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, alegando difamación y extorsión, que también incluye a Reynolds y su publicista, Leslie Sloane.

Además de la batalla legal con Baldoni, Lively y Reynolds también enfrentan la demanda por difamación de 250 millones de dólares presentada por Baldoni contra The New York Times, que publicó un artículo en diciembre sobre el caso. En su declaración, Lively expresó que esperaba que su acción legal ayudara a exponer tácticas de difamación en Hollywood y protegiera a otras personas de ser atacadas de la misma manera.

En la última actualización de la saga legal, se ha revelado que tanto Lively como Reynolds están trabajando para desestimar las demandas presentadas por Baldoni y se espera que presenten una moción en este sentido ante la corte. Mientras tanto, la primera audiencia de la serie de juicios está programada para el 3 de febrero de 2025, y el juicio definitivo de este caso está fijado para marzo de 2026.

La actriz también ha estado involucrada en una serie de intercambios legales en los que se han revelado mensajes de texto entre ella y Baldoni, lo que ha añadido más morbo a esta disputa pública que continúa desarrollándose.

Fuente: Tribuna