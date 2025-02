El fenómeno de 'Johanne Sacrebleu' continúa: Se convertirá en largometraje

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La parodia mexicana Johanne Sacrebleu, inspirada en Emilia Pérez de Jacques Audiard, sigue arrasando en redes sociales y ahora se prepara para su versión cinematográfica de larga duración. Luego de consolidarse como un éxito viral en TikTok y YouTube, la creadora del proyecto, Camila Aurora, anunció que el cortometraje evolucionará a un filme completo, incorporando nuevas ideas y la participación del público.

El anuncio fue realizado a través del perfil de TikTok de la activista, donde informó que la expansión del proyecto permitirá incluir elementos que quedaron fuera del cortometraje original, además de ofrecer espacio para aquellos que no pudieron participar en su primera versión. Con más de 2.1 millones de reproducciones en YouTube, la sátira promete mantener su esencia crítica y humorística mientras amplía su narrativa.

Pero eso no es todo, pues Camila Aurora ha enfatizado que el objetivo de Johanne Sacrebleu no es la venganza, sino exponer, mediante la comedia, las deficiencias de Emilia Pérez. En su video, la creadora mencionó que desea seguir divirtiéndose con la producción y compartir el proyecto con más personas. Además, la película abordará críticas a la representación de la comunidad trans, el narcotráfico en México, los estereotipos culturales y las víctimas de desaparición, temas que, según ella, no fueron tratados adecuadamente en la película de Audiard.

La producción de Johanne Sacrebleu tiene una meta clara: estrenarse antes de la 97.ª edición de los Premios Oscar, programada para el 2 de marzo. La realización del largometraje prevé un rodaje de seis a ocho días y un proceso de postproducción que permitirá estrenar la cinta el 27 o 28 de febrero, justo a tiempo para mantenerse en la conversación cinematográfica internacional.

Para hacer realidad la película, Camila Aurora ha solicitado el apoyo económico de sus seguidores. Con una meta de 120 mil pesos, las donaciones desde 100 pesos servirán para cubrir honorarios de actores y equipo técnico, catering, transporte, permisos de grabación, vestuario, maquillaje y otros gastos de producción.

El interés por Johanne Sacrebleu demuestra el impacto que puede tener la sátira cuando se utiliza como herramienta de crítica y reflexión. Con el apoyo de la comunidad, la parodia podría consolidarse como una película de referencia en el cine independiente mexicano.

Fuente: Tribuna