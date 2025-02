Imelda Garza Tuñón estalla contra Maribel Guardia por tacharla de drogadicta: "No soy Julián"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Garza Tuñón decidió responder de forma contundente a las declaraciones que hizo su suegra, Maribel Guardia, en una reciente entrevista con diversos medios de comunicación donde la artista acusó de forma directa a la joven de tener problemas de adicciones. Como se sabe, ayer viernes la costarricense citó a reporteros al teatro para hablar sobre la denuncia que interpuso en contra de su nuera, con la finalidad de proteger a su nieto, José Julián.

Como se sabe, la conductora y actriz de Televisa contó que el pequeño pasaría al menos otros 90 días en su casa, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que ella era la persona más apta para estar bajo su custodia temporal. Asimismo, Guardia afirmó estar segura de que la viuda de su hijo Julián Figueroa es drogadicta y alcohólica, por lo cual le preocupa mucho que su nieto quede a su cuidado sin rehabilitarse.

Después de que la propia Maribel asegurara estar dispuesta a pagarle la clínica de rehabilitación a Ime, la joven usó sus redes sociales para señalar que seguirá luchando por recuperar a su hijo, y presentó las pruebas toxicológicas que presuntamente comprobarían que no tiene ningún tipo de adicción. "El fiscal destituido tenía formas muy cuestionables de trabajar, pero exhorto a que el nuevo titular se conduzca de manera legal realizando las acciones inmediatas para entregarme a mi hijo ya que no puedo esperar a que quieran hacerle un examen psicológico después de estos días alejado de mí, y con un riesgo de que mi hijo sea manipulado, como lo fue desde el momento en que se lo llevaron", inició su mensaje.

Acto seguido, se lanzó contra la esposa de Marco Chacón y precisó que su suegra está "usando" a su hijo: "Maribel Guardia está violentando mis derechos como madre y como ser humano, utilizando a mi hijo, como un medio de chantaje para que yo cumpla con sus condicionamientos, y filtrando pruebas que no son fehacientes", declaró.

Además, Garza Tuñón explicó que la exreina de belleza ha sacado las cosas de contexto para poder cumplir su objetivo de alejarla de Juliancito: "Nada justifica sus acciones, su visión es completamente subjetiva o mal influenciada, derivada de nuestra falta de comunicación y de su malinterpretación de los hechos, sacando de contexto videos e imágenes para manipular la opinión pública y utilizarlas con motivos perversos, pero que al final, tendrán una repercusión negativa hacia mi menor hijo".

Incluso, acusó a su suegra de armar una campaña en su contra: "Es importante mencionar que la mayoría de las cosas que se han visto en redes sociales no figuran dentro de la carpeta legal, solamente se trata de una campaña de desprestigio para dañar mi persona y a mi hijo, en todos los aspectos posibles involucrando a terceros incluido a Julián QEPD. Hay varias cosas que podré desmentir puntualmente, pero que no son de importancia para este comunicado".

Asimismo, Garza Tuñón dijo temer por su seguridad y la de otros miembros de su familia: "Se han tomado acciones contra personas cercanas a mí para tratar de involucrarlas en procesos legales en donde se vean privadas de su libertad injustamente acusándoles de crímenes no cometidos, esto mismo me hace temer por mi integridad como ser humano, madre, hija, y hermana", contó.

Por último, Imelda afirmó estar viviendo una pesadilla y le envió un mensaje directo a Maribel: "Le pido a Dios un poco de cordura para una abuela asustada que manifestó que una vez que viera que desvirtuara sus preocupaciones me lo regresaría, ayer lo hice y espero que cumpla con esa promesa realizada y que, si realmente ama a mi hijo, se desista de esta acción que sabe que carecía de un buen fin. ¡MARIBEL GUARDIA TE PIDO QUE ME REGRESES A MI HIJO! ¡BASTA DE INJUSTICIAS!".

En otro mensaje publicado en Instagram, la joven colocó el siguiente texto que acompaña los resultados de sus pruebas toxicológicas, aclarando el motivo por el que no las presentó el día de ayer. ¿Maribel @maribelguardia hasta cuando vas a parar? ¿Hasta destruir mi imagen? ¿Hasta que dejes huella permanente en mi hijo? Ya están las pruebas con las autoridades, las toxicológicas y periciales psicológicas, ¿ahora qué sigue? YO NO SOY JULIÁN, MI HIJO NO ES JULIÁN #maribelvicaria No eres Dios", manifestó.

Fuente: Tribuna