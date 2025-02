Imelda Tuñón exige la devolución de su hijo; presenta pruebas toxicológicas y psicológicas

Ciudad de México. - La influencer Imelda Tuñón ha generado una gran controversia en redes sociales al exigirle públicamente a Maribel Guardia que le devuelva a su hijo. A través de su cuenta de Instagram, Tuñón compartió imágenes de los resultados de sus pruebas toxicológicas y psicológicas, asegurando que confirman su estado óptimo para la custodia.

Los análisis clínicos revelan que Tuñón dio negativo en consumo de sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas y benzodiacepinas, pruebas que, según ella, fueron validadas por las autoridades competentes. En su publicación, dirigió un mensaje directo a Maribel Guardia:

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón estalla contra Maribel Guardia por tacharla de drogadicta: "No soy Julián"

Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, @maribelguardia, ¿hasta cuándo vas a parar? No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo. Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas), ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé.”