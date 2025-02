Karla Sofía Gascón pide perdón y elimina su cuenta de X tras polémica por antiguos tuits

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al premio Oscar como Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez, eliminó su cuenta de X (antes Twitter) luego de que resurgieran antiguos mensajes que generaron controversia en redes sociales. A través de Instagram, la intérprete se pronunció sobre la situación y ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por sus palabras.

Para quien no lo sepa, los comentarios en cuestión incluían opiniones sobre la apariencia de Adele, el Islam y los premios Oscar, entre otros temas que desataron críticas en su contra. Ante la creciente polémica, la actriz reconoció que aún tiene "muchas cosas que aprender en este mundo", especialmente tras la gran atención mediática que ha recibido luego del éxito de Emilia Pérez.

La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", expresó. Gascón también enfatizó que su ascenso en la industria del cine en los últimos seis meses ha aumentado su responsabilidad, ya que su voz ahora representa a muchas personas que se sienten identificadas con ella.

De igual modo, la actriz lamentó no poder revertir el daño causado con sus antiguas publicaciones, pero aseguró estar comprometida con la reflexión y el aprendizaje continuo. "Hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años. Aunque no había cometido ningún crimen, tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día", agregó.

Gascón también denunció que algunos de los mensajes que circulan han sido sacados de contexto o incluso falsificados. "Reconozco, entre lágrimas, que ellos ya ganaron. Han conseguido su objetivo: manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto, mi existencia", declaró. Además, aseguró que nunca ha sido racista ni ha apoyado la opresión de ninguna comunidad: "Siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor".

Finalmente, desmintió que haya insultado a su compañera de reparto, Selena Gomez, afirmando que algunos tuits atribuidos a ella son completamente falsos. "Han creado posts como si fuera yo insultando hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio", explicó.

La controversia ha generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes la apoyan y quienes critican sus declaraciones pasadas. Mientras tanto, Karla Sofía Gascón continúa enfocada en su carrera y en su camino hacia la premiación de los Oscar.

Fuente: Tribuna