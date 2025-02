Karla Sofía Gascón reaparece tras cerrar cuenta de X y filtrarse ataques a Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen español, Karla Sofía Gascón, nuevamente se roba los reflectores, debido a que después de tener que eliminar su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, ha decidido no ocultarse y reaparece con mensaje, en el cual ofrece su más sincera disculpa a sus millones de seguidores por sus acciones pasadas. Esto englobaría los ataques a Selena Gomez en redes.

Además de la polémica por la película En Busca de Emilia Pérez, Karla ha estado en el centro del escándalos por mensajes en los que asegura que no estará feliz si alguien más que ella gana un Premio Oscar en la ceremonia, ya que ella anhela tener ese premio entre sus manos, además de también hirientes comentarios a Selena, a la cual tachó de ser "una rata rica" que solo se victimiza y no logra superar a su expareja, Justin Bieber.

Es por ese motivo que la reconocida actriz de Nosotros Los Nobles ha decidido salir a dar una disculpa sinceras por todo lo que se ha filtrado, ya sea que es verdad o no, destacando que lo que sí dijo, fue en un momento muy diferente y ha aprendido mucho desde esa época a la actual y ya no es esa persona, sino que es mejor: "Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal".

La ganadora de una Palma de Oro en el Festival de Cannes, declaró que la vida le ha puesto muchas cosas en perspectivas desde ese momento, y ha ido evolucionando en madurez, pensamientos y acciones, destacando que de igual manera, hay muchas otras cosas que se sacaron de contexto: "La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro".

Finalmente, quiso señalar que hoy en día se compromete a cuidar más lo que externa y como lo hace, pues ahora es una mujer que representa a muchos y que habla por muchos, y debe de comportarse a la altura de la gran responsabilidad que tiene entre sus manos al momento de hablar: "He pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses, ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo".

Karla Sofía se arrepiente por ataques en X. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui