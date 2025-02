"Lo hicieron con tu amigo": Abuela de Imelda Tuñón advierte que Maribel Guardia la mataría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, ha salido a la luz un mensaje de advertencia que recibió la joven actriz, Imelda Garza Tuñón, por parte de su abuela, en la que asegura que Maribel Guardia podría intentar atentar en su contra junto a su esposo, Marcos Chacón, en la que buscaría matarla, para poder quedarse con su hijo sin problemas. En dicho mensaje, sobresalió que ya se lo habrían hecho a un amigo de ella.

Desde hace casi dos semanas el mundo del espectáculo ha estado dividido en opiniones por el terrible pleito legal entre suegra y nuera, pues después de que la actriz de Corona de Lágrimas denunciara que Imelda tiene problemas de drogas y de alcohol, solicitando quedarse con el menor, José Julián Figueroa, hasta que consiga la ayuda necesaria, muchos han criticado su decisión y otros la han aplaudido asegurando que ella solo desea lo mejor para su nieto.

Ante tantos dimes y diretes, la actriz de Televisa brindó una rueda de prensa en la que dejó en claro que ella solo desea el bienestar de ambos, de su nieto e Imelda, revelando que ha tenido varios accidentes de auto por estar intoxicada, y aunque trató de apoyarla para limpiarse no se dejó y al saber que se iría de casa temió lo peor por el hijo de Julián Figueroa: "Yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que se lo dije y no aceptó, me di cuenta de que no podía hacer nada. Cuando supe que se iban a mudar, entré en pavor".

Como era de esperarse, la actriz de la obra de teatro, Princesas, salió a defenderse, afirmando que solo está tratando de utilizar a su hijo para hacer lo que ella quiere, pero que eso es violar sus derechos, tanto como madre como ser humano: "No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para 'castigarme'. Es una persona, no un objeto. Está violentando mis derechos como madre y como ser humano, utilizando a mi hijo, como un medio de chantaje".

De la misma manera, la abuela de Imelda le envió un mensaje, el cual se compartió en Venga la Alegría y se ha viralizado en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, en el que afirma que teme por su vida, señalando que a un amigo de la joven actriz ya lo habrían silenciado de una manera similar: "Hija, cuídate. Te pueden hasta matar y tirar tu cadáver y así quedarse con el niño. Ya están demostrando lo malvados que son. Ya ves lo que hicieron con tu amigo. Cuídate, procura no andar sola".

Fuente: Tribuna del Yaqui