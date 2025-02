Maribel Guardia rompe el silencio y revela accidente de Imelda que hizo quitarle a su nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Maribel Guardia, mediante una conferencia de prensa, confirmó que, dentro de su denuncia por violencia familiar, sostiene que su nuera, Imelda Garza, no está en condiciones de cuidar a su nieto José Julián debido a su dependencia al alcohol y las drogas, lo que ha afectado su capacidad para criarlo adecuadamente.

Guardia manifestó que su nuera tiene una enfermedad que no ha querido reconocer ni aceptar ayuda para tratarla, a pesar de haberle ofrecido apoyo en tres ocasiones antes de acudir a la justicia. "Tristemente, Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas", afirmó.

De igual modo, la actriz señaló que pudo detectar la situación debido a su experiencia previa con su hijo Julián, quien luchó contra el alcoholismo. "Ustedes saben que tengo experiencia en eso, porque mi hijo fue adicto, fue doble AA. Se los digo porque él mismo lo compartió. Es una enfermedad, tanto el alcoholismo como las drogas".

Asimismo, considera que la situación de Imelda se agrava por su diagnóstico de bipolaridad. "Imelda además es bipolar, pero si combinas eso con el alcohol y la droga, es una bomba de tiempo. Sus amistades lo saben, las mamás de la escuela también. Ella quiere tapar el sol con un dedo".

Por otra parte, Guardia explicó que la Fiscalía le otorgó la custodia temporal del menor debido a que ha estado bajo su cuidado desde el fallecimiento de su hijo en abril de 2023. "Decidieron dármelo a mí porque el niño ha vivido conmigo toda la vida, yo le pago todo".

Aseguró que su intención no es alejar a Imelda de su hijo, sino hacerla consciente de la necesidad de buscar ayuda, pues le preocupa el bienestar de su nieto. Respecto a otra de sus decisiones que la hizo actuar, dijo: “Las últimas veces que manejó destruyó el carro, la penúltima estuvo el carro 3 meses en el taller y cuando salió a la semana lo destruyó fue pérdida total, no importa el carro, importa la vida de ella y si hubiera ido el bebé con ella...”. De igual modo indicó que ella entró en pavor cuando supo que se iban a ir a vivir solos pues teme por la seguridad de su nieto y que en su vida hubiera querido tomar esa decisión.

Sé que mi nieto adora a su mamá, que Imelda lo ama, pero no basta con amar. A los hijos hay que protegerlos y cuidarlos, y tristemente Imelda no lo ha hecho. Ha expuesto la casa. Yo no pondría una denuncia para separar a una madre de su hijo. Le dije: 'Imelda, necesitas ayuda, permíteme internarte', pero ella dice que no tiene un problema".

Aclaró que nunca hubo maltrato físico contra su nieto, pero sí negligencia en el cuidado de sus necesidades básicas.

Durante los últimos días, Guardia ha estado enfocada completamente en su nieto, incluso dejando de lado proyectos profesionales, como una telenovela de Rosy Ocampo que la ilusionaba. "Estos días he estado totalmente dedicada a él. Soñaba con esa telenovela, pero ya renuncié. Trabajaré los fines de semana en teatro, pero entre semana estaré con él en cuerpo y alma".

Comentó que el menor se encuentra bien y sigue su rutina escolar, mientras ella fomenta una imagen positiva de su madre. "Le puse un póster de su mamá en su cuarto y lo pongo a rezar por ella en las noches. A mí me corresponde hablarle bien de su mamá, porque él la ama".

Guardia reiteró que su deseo es que Imelda se rehabilite y pueda recuperar la crianza de su hijo, pero, de no ser así, ella está dispuesta a asumir esa responsabilidad.

Es muy difícil que le quiten un niño a su mamá. Yo apuesto porque José Julián se quede con su mamá y porque Imelda se rehabilite. Pero ella primero debe aceptar que tiene un problema. Me haría muy feliz que regresara con su madre. Si no fuera así, yo estaré para él y lo protegeré el tiempo que Dios me dé vida".

Finalmente, desmintió el rumor de que su hijo Julián falleció por sobredosis. "Mi hijo murió del corazón".

Entre lágrimas, envió un mensaje a Imelda: "Deseo de corazón que Julián regrese a sus brazos. Julián merece una madre que lo ame y lo proteja. Ojalá entienda que no hago esto para perjudicarla, sino porque me preocupa su salud. Si esto acaba con mi carrera, que así sea. Lo único que me importa es el bienestar de mi nieto".

Fuente: Tribuna