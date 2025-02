Murió solo y "sospechosamente": Esposa de actor de Televisa revela la verdad de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su polémica batalla legal, la reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, recientemente se tomó un momento para revelar la verdad de la muerte de quien fue el amor de su vida, Julián Figueroa, quien es un reconocido actor de Televisa que ya despegaba su carrera profesional en los melodramas. Según los recientes informes, su deceso sería "sospechoso" y sí habría estado solo por completo.

La mañana del 9 de abril del 2023, Maribel Guardia conmocionó a todo el mundo del espectáculo, al confirmar que estaba viviendo lo peor que puede atravesar una madre: la muerte de su hijo. Oficialmente, la reconocida actriz de melodramas como Corona de Lágrimas aseguró que las causas de su deceso fue que sufrió un infarto al miocardio, mientras que estaba dormido en su cama. Momentos antes habría dicho sentirse cansado y se fue a dormir solo, según los relatos.

Pero ahora, después de que se desatara la pelea legal entre suegra y nuera, en la que acusan a la joven actor de La Rueda de la Fortuna, de ser adicta al alcohol y a las drogas, el polémico periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, aseguró que Imelda habría amenazado a Maribel para que retirara esa demanda o ella iba a decir las verdaderas causas del deceso de quien fue su gran amor y el padre de su hijo, destacando que sería de una manera muy "sospechosa".

Ante tales declaraciones del expresentador de Venga la Alegría, Imelda en una reciente entrevista quiso dejar muy en claro que ella no dijo jamás algo como eso, debido a que ella sería incapaz de manchar la memoria del padre de su hijo, José Julián Figueroa, y menos si en verdad falleció de un infarto: "Para empezar, Julián murió de un infarto y yo quisiera por favor que se respetara mucho esa parte. Julián no está aquí para defenderse de lo que se está hablando de él, y son recuerdos que van a quedar en la mente de mi hijo".

Finalmente, y para recalcar a todos los presentes que no mentía, aseguró que en el acta de defunción del actor de melodramas como Mi Camino Es Amarte, estaba escrito, sellado y firmado por un médico forense experto, como que la causa fue un infarto al miocardio y quiere que a todos que no debe de haber duda sobre eso, especialmente porque Julián no puede defenderse y se le debe dejar descansar en paz: "Su acta de defunción lo dice claramente: fue por un infarto al miocardio".

Fuente: Tribuna del Yaqui