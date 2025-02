Televisa la vetó: Querida periodista hace inesperada confesión y deja en shock a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista de espectáculos, Adela Micha, después de haberse sincerado por primera vez sobre sus planes a futuro, recientemente decidió hacer una inesperada confesión, con la cual dejó en completo shock a sus fans, pues no suele hablar de su vida personal y siempre ha sido abierta de sus trabajos en TV. La también conductora de TV, actualmente vive por su cuenta, tras ser vetada de Televisa.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, Micha ha sido parte de importantes producciones, como Noticieros ECO y ¡Cuidado!... Mujeres Trabajando, sin embargo, sin ningún tipo de explicación y de la noche para nada, en el 2016 fue despedida y vetada de sus instalaciones. Tras esto, creó su propio programa, La Saga. Pero, pese a sus años al aire y siempre llevar lo último en noticias, aunque de su vida personal y amoroso no se sabe casa nada.

Ahora, durante sus declaraciones para TV Notas, por primera vez resolvió que por el momento, no mantiene una relación amorosa con absolutamente nadie, y por su carrera tampoco tiene mucho tiempo libre, así que por ahora se siente feliz por lo que ha vivido en el plano amoroso: "No tengo una relación sentimental. Hace mucho tiempo que no tengo una pareja estable. Amo demasiado mi libertad. He tenido varios amores. Me siento afortunada porque he amado mucho y me han amado de la misma manera. A lo largo de mi vida me han llegado amores legendarios".

Adela en La Saga. Internet

Ante esto, la expresentadora de TV Azteca, declaró que hoy en día sí está muy enamorada, pero no de uno, sino de dos hombres apuestos que son el centro de su vida y espera que año con año pueda seguir diciéndose orgullosa de ambas relaciones; con su hijo y nieto: "Tengo dos hombres a los que amo profundamente. Uno es mi nieto y el otro es mi hijo. Ellos son a quienes más he amado en toda mi vida. La relación de una madre con un hijo es maravillosa. Seguramente cuando mi nieto comience a crecer, tendré una relación más entrañable con él".

Mis hijos suelen decirme: 'Mamá, siempre dices que quieres una pareja, pero es claro que no la quieres ni necesitas. Tú tienes tu espacio y no estás dispuesta a hacer sacrificios por nadie que no sea tu familia'

Si pasa, adelante. Quiero lo normal, un cuate que tenga sentido del humor, que me haga reír y con el que tenga buen se... Quiero un hombre exitoso, con lana y que no tenga que mantener", concluyó.

Adela Micha. Internet

