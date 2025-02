"Una rata rica": Karla Sofía Gascón así se expresó de Selena Gomez antes de 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen español, Karla Sofía Gascón, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, pues se ha filtrado la terrible manera en que expresaba de Selena Gomez, antes de que ambas pudieran coincidir y conocerse al grabar el filme En Busca de Emilia Pérez, donde resultaron ser exesposos. En la conversación expuesta se puede leer que la llama "una rata rica" y asegura que siempre fastidiara a Justin Bieber porque no lo supera.

Gascón desde que se estrenó el filme dirigido por Jacques Audiar, se encuentra en el centro del escándalo entre las terribles críticas por parte de los mexicanos y también su aparente cancelación en su nominación a los Oscar 2025, debido a los comentarios tan virales en los que supuestamente rompe las reglas de La Academia. Ahora, a esto se le agrega que el pasado está volviendo a ella y los ataques que hizo contra la exactriz de Disney.

El motivo es que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se filtraron unas fotos en el que se puede ver la noticia de cuando Gomez apareció junto a Hailey Bieber, la actual esposa de Justin, la expareja con la que duró más años y que además se dice que no logra superar pese a que han estado separados por siete años. En las mencionadas imágenes, ambas mujeres aparecen abrazadas, negando su enemistad, causando una gran locura entre fans.

Pero, además de la noticia que le dio vuelta al mundo entero, también se puede ver como la actriz de Nosotros los Nobles, da repost junto a un mensaje en el que se expresa terrible de la actriz de Only Murder In The Building, señalando que solamente fingía ser "una pobre desgraciada", y que no superaba al intérprete de Baby: "Es una rata rica, que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa".

Hasta el momento, Karla Sofía no ha salido a reaccionar a estas filtraciones, ni para acusar que sería editado o una disculpa hacía la intérprete de Look At Her Now, quien de igual manera, tampoco se ha hecho presente a este mensaje tan lleno de ira que externó su co protagonista en el filme francés, basado en narcos mexicanos. Se espera que pronto alguna de las dos salga a hablar al respecto de esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui