VIDEO: Tras 27 años juntos, actriz de Televisa se entera en vivo que su esposo le fue infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora de Televisa se llevó tremenda sorpresa cuando en plena entrevista con diversos medios fue cuestionada acerca de la infidelidad que habría cometido su esposo, con quien mantiene una relación desde hace 27 años. Se trata de la querida Maribel Guardia, quien ha estado en todos los titulares de la prensa semanas debido al problema legal que enfrenta con su exnuera Imelda Garza Tuñón.

Como se sabe, la también exreina de belleza denunció a la viuda de su hijo Julián Figueroa porque presuntamente no ha cuidado adecuadamente a su nieto José Julián por supuestos problemas de adicciones. Esta situación provocó que Imelda reaccionara de forma negativa contra Maribel, pues aseguró que la famosa entabló la denuncia porque se molestó con ella por exhibir que su esposo Marco Chacón la había engañado:

Yo creo que (mi relación con Maribel) ya tiene tiempo, desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y a partir de ahí sí se fracturó. A partir de eso han estado muy encima de mí", dijo Imelda la semana pasada.

Maribel Guardia reaccionó a la supuesta infidelidad de Marco Chacón

Aunque Guardia se mantuvo en silencio y no reaccionó pronto a estas declaraciones, ayer viernes 31 de enero ofreció una conferencia de prensa en la que abordó todo el escándalo con Garza Tuñón, a quien acusó de ser alcohólica y drogadicta. Asimismo, los reporteros le preguntaron a la actriz de Corona de lágrimas si era verdad que hace poco descubrió una infidelidad y ella respondió de forma contundente:

Mi marido, hasta el día de hoy, ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado de que me haya puesto cuerno, si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque jamás me he enterado", expresó.

Acto seguido, Maribel contó que no tiene sospechas ni pruebas de que Chacón le haya pintado el cuerno, por lo que dijo: "Siempre está conmigo, es mi mánager, fue el mánager de Julián y es un hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca llega borracho a la casa, no toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no pongo las manos al fuego por él".

Así reaccionó Marco Chacón al escándalo de infidelidad

Cabe resaltar que hace algunos días el propio Marco Chacón había sido cuestionado acerca de una infidelidad hacia la exesposa de Joan Sebastian. La prensa le preguntó si la denuncia en contra de Imelda era en repercusión a que ella le descubrió una infidelidad y así respondió el abogado: "Ya les dije que se han dicho muchas razones por las cuales se demandó a Imelda Tuñón, no hay nada que ver conmigo, en absoluto, no estoy pidiendo nada para mí".

Fuente: Tribuna