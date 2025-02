Zague reacciona al fin a su "impresionanti" VIDEO íntimo que destruyó a su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exfutbolista y comentarista deportivo, Zague, recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en el que ha reaccionado finalmente, después de casi siete años, a la filtración de su "impresionanti" video íntimo. El deportista dejó muy en claro las afectaciones que tuvo por esto, como la destrucción de su matrimonio con la periodista y conductora, Paola Rojas.

En julio de 2018, justo antes del Mundial de Rusia, un video privado de Zague fue expuesto públicamente, en el que se le podía ver teniendo relaciones íntimas con una mujer que no era su esposa. En ese momento, el exfubolista decidió no hablar al respecto, pero ahora, durante el pódcast de Alex Puesto fue diferente, pues al fin habló: "Fue más bien una terapia, porque no había necesidad de sacar provecho de eso. Traté, en ese afán de curarme, porque no fue fácil", externó sobre lo que piensa de la filtración.

Luis Roberto Alves, que es conocido como Zague, destacó que para él, el que se filtrara el video fue algo que no esperaba y por supuesto que no deseaba, reconociendo que devastó por completo su vida como si fuera uno de esos terribles desastres naturales que acaban con todo: "No sé si has escuchado la palabra tifón, que pasa en Japón. Yo viví un tifón. No fue una tempestad. No fue un tornado. Yo viví un tifón en mi vida. Creen que yo hice eso a propósito, pero se metieron en mi intimidad, hackearon mi cuenta. Alguien sacó provecho y quiso destruirme y pisotearme".

Zague. Internet

Con respecto a lo que le afectó, primeramente confesó que fue devastador porque tenía dos hijos y el separarse de la expresentadora de Netas Divinas fue un paso muy complicado, pero que además de todo, hubo algo que lo destrozó, pero que no sabe nadie y jamás se sabrá: "El daño moral ya estaba hecho. Sufrí las consecuencias, pero también traté de darle sentido a mi vida, basado en mis valores y principios. Hay algo más de fondo que nunca van a saber, ni se van a enterar. Cuando vino ese momento del comercial, fue un tema de tratar de recuperarme del mal momento que pasé".

Finalmente, Zague externó que su comercial en el que hace referencia a este polémico video en el que gritan "Impresionanti", con el doble sentido sobre su virilidad, externó que no es que lo hiciera por necesidad, sino que fue más bien una terapia para salir adelante: "No tenía necesidad de sentirme incómodo, porque yo sé perfectamente quién soy y qué he hecho en mi carrera. Entonces, no era una cosa que me estaba haciendo daño".

Paola quedó devastada con la filtración. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui