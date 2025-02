¿Adiós, Valeria? Dani Flow sorprende a todos tras casarse con su primera novia, Jocelyn

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana te contamos en TRIBUNA todos los detalles de la boda de Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes. Si bien, cualquiera esperaría que la actriz de Amar Te Duele se llevase todo el protagonismo de este segundo fin de semana de febrero, la realidad es que esto no fue así, puesto todo el foco de atención se lo robó Dani Flow, de último momento, quien se casó con su primera novia, Jocelyn.

Como todos sabrán, Dani Flow es una de las celebridades más controvertidas debido a que lleva una relación poliamorosa, teniendo a dos parejas consigo: Jocelyn, con quien lleva más años, y con Valeria, quien el año pasado causó conmoción al tener al segundo hijo del reguetonero. Debido a lo ya dicho, muy pocas personas consideraban que podría haber algo como una boda en el trío, pero la realidad es que esto sí ocurrió.

Si bien, Flow no se casó con Valeria y Jocelyn a la par, porque en México, la poligamia no está permitida, esto no impidió que Dani caminase al altar con su novia. Como era de esperarse, las fotografías y videos del momento no tardaron en dar el salto a las redes sociales, donde la pareja lució muy feliz. Los vestidos de los dos eran blancos y el recinto estuvo lleno de decoración con toques de mariposas.

Justo como ocurre en las bodas tradicionales, los novios dieron sus votos de amor y justo antes de sellar su unión. El cantante de Reggaeton Champagne dio un pequeño discurso en el que dejó en claro cuan enamorado está de su pareja: “Desde el momento en que te vi quise apostar por nosotros. Me enamoré a primera vista y me entregué a ti en medio de mis vacíos; gracias por acogerme y hacerme sentir completo”, dijo el artista.

Cabe señalar que las palabras de Dani Flow causaron la molestia del público, quienes no tardaron en señalar que el cantante estaría haciendo de lado a su segunda novia, ya que, ni siquiera la mencionaron en sus votos; pero esto mismo fue comprendido por algunos de los internautas, quienes señalaron en redes sociales que ese era el momento de Jocelyn y Daniel, mientras que Valeria ya tendría su propio día de protagonismo.

