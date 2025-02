Desaparece novio de Valentina Gilabert, modelo brutalmente apuñalada por Marianne Gonzaga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados de la semana pasada todo México se estremeció al conocerse la noticia de que la influencer menor de edad, Marianne Gonzaga, había apuñalado brutalmente a la nueva pareja de su exnovio, misma que fue identificada como Valentina Gilabert. A punto de que se cumpla 1 semana de este horrible momento se ha revelado que el joven por el que estalló este triángulo amoroso se encuentra desaparecido.

Armando de la Garza, tío de la víctima, confesó en entrevista exclusiva con el programa Ventaneando que hasta el momento desconoce el paradero de José Said, exnovio y padre de la pequeña hija de Marianne. Ante las dudas que han surgido sobre la reacción de José Said, luego de que trascendiera que el presunto ataque de Marienne se suscitó por celos de la aparente nueva relación entre Valentina y su expareja, De la Garza mencionó que no sabe nada del joven en cuestión.

Yo no lo conozco, no sé ni cómo se llame, ni a qué se dedique, ni nada, y no se ha hablado ni se ha mencionado nada de él, cuando realmente fue la parte mediática, y salió una fotografía por ahí, pero, o sea, el muchachito se hizo… nadie sabe ni siquiera dónde está", explicó Armando.

Debido a que Valentina continúa luchando por su vida en el hospital tras la agresión que sufrió, De la Garza indicó que José Said no se ha interesado por la salud de la modelo de 18 años: "Parece que la misma familia lo escondió, o ¿qué?, porque, pues del muchachito no se sabe, ni ha dado la cara, es más, ni había oído hablar de él". No obstante, afirmó que lo importante en este momento es que su sobrina se recupere.

Ahora, que si era el novio, o no era el novio, o era amigo, la verdad es que esto de que: ‘no eres mío, no eres de nadie’, también yo pienso que ni siquiera es relevante, lo relevante son las 14 puñaladas harteras que ponen en peligro la vida de una persona", añadió.

De la misma manera, don Armando manifestó que aún le quedan muchas dudas sobré cómo se suscitó el lamentable incidente que atentó contra la integridad de Valentina. "Al muchachito no lo conozco, ni siquiera sé si el departamento donde fueron los hechos era de él, o vivía él ahí, o ¿quién era?", expresó. Finalmente, el familiar de Valentina Gilabert rogó que haya justicia en este caso.

14 puñaladas, yo no sé qué pretexto aún puede existir o qué pueden apelar los abogados, ni modo que dijeran que los cuchillos se tiraron encima de ella".

Fuente: Tribuna