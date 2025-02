Diego Boneta acusa a Issabela Camil de usar 'nfluencias políticas para ganar su demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Diego Boneta, recientemente ha brindado una entrevista en la que respondió contundente sobre lo que cree de la demanda a serie de Luis Miguel, que él protagonizó, por parte de la actriz, Issabela Camil. El joven famoso destacó que considera que ella hizo uso de influencias políticas, para que al final de todo pudiera ganar el pleito legal que comenzó.

Issabela, después de ver las escenas en las que Camila Sodi realizó interpretándola, afirmó que ella no prestó su imagen e interpuso una demanda por violar su derecho a la intimidad, haciendo uso de la Ley Olimpia, dado a que había escenas de origen sexual. Esta demanda fue ganada por la actriz de melodramas, y por ese motivo, la FGR ordenó a Netflix eliminar las escenas sexuales denunciadas anteriormente.

Ante esta situación, Boneta, quien interpretó al creador de temas como Suave, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría, en donde externó su descontento al saber de la situación, declarando que Camil usó sus influencias políticas para recibir un fallo a su favor: "Estoy enterado del tema, creo que hay otros intereses de por medio, de lo cual no quisiera comentar más del tema, pero también creo que hay usos ventajosos de fuerzas políticas que no necesariamente son las más honestas".

El actor de melodramas como Rebelde y Little Pretty Liars, declaró que independientemente del trabajo de todos en la serie, también es una forma de censura en la libertad de expresión, ya que no dejan externar el pasado de alguien, resaltando una vez más que podría haber usado el puesto de Sergio Mayer para ganar: "Sobre la libertad de expresión, tú lo dijiste perfecto, creo que eso es lo que a mí más tristeza me da, y el ver cómo en este país puede haber ese uso ventajoso de fuerzas políticas que no son las más honestas contra algo tan importante como la libertad de expresión".

Finalmente, declaró que él considera que siendo una serie, no era necesario interponer una demanda, incluso pidió a TV Azteca y toda la prensa que investiguen sobre el caso y ellos mismos vean a lo que se refiere con las ventajas dadas a una parte: "Al final de cuentas sigue siendo una serie, hay aspectos reales, otros de ficción. Como uno de los productores de la serie, creo que todos estamos un poco sorprendidos por eso, por el trabajo de toda la gente detrás de esto, pero sobre todo que hoy en día en México tristemente pueda haber esos".

Fuente: Tribuna del Yaqui